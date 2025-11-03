Sergio Dalma actuará en la Plaza de Toros de Palma el próximo 20 de junio dentro de su tour Ritorno a Via Dalma. El exitoso cantante catalán ha anunciado las primeras fechas de su gira, que arrancará el 14 de marzo en San Sebastián y culminará con un gran fin de tour el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

Las entradas para los conciertos saldrán a la venta el miércoles 5 de noviembre a partir de las 12:00 horas en sergiodalma.es y El Corte Inglés.

PRIMERAS FECHAS!!!

A la venta el miércoles 5 de noviembre a partir de las 12:00 horas.#TourRitornoaViaDalma pic.twitter.com/oFCwzFWHIo — Sergio Dalma (@SDalmaoficial) November 2, 2025

Durante la gira, Sergio Dalma presentará su nuevo álbum Ritorno a Via Dalma, que verá la luz el próximo 14 de noviembre, y con el que prosigue una carrera musical de más de 30 años de éxito.

El artista catalán es un icono de la canción melódica y tiene una de las voces más personales y reconocibles del panorama musical. Su nombre real es Josep Sergi Capdevila Querol y acumula más de cuatro millones de copias vendidas en estos más de 30 años, basándose en lo mejor de la canción italiana con un estilo muy particular.

Sergio Dalma empezó su trayectoria en 1989 con Esa chica es mía, un álbum con el que debutó en forma de Disco de Platino. Fue en 1991 cuando se presentó el inolvidable Bailar pegados, incluido en su segundo álbum, Sintiéndonos la piel, que lograría siete Discos de Platino, con más de 700.000 copias vendidas. El tema más popular de su carrera, en parte gracias a que fue elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión en 1991.