Sergio Dalma, 30 años de éxito en una cima constante en su carrera musical

El próximo 24 de noviembre saldrá a la venta el nuevo álbum inédito de Sergio Dalma titulado Sonríe porque estás en la foto, un artista que, tras 34 años de carrera, continúa en la cima de su carrera. ¿Cómo ha llegado a tener tanto éxito durante tantos años seguidos en su carrera?

Sergio Dalma quedó cuarto en 1991 en Eurovisión, festival de la canción que ayer sábado celebró su 68.ª edición. Entonces, interpretó su tema más icónico, Bailar Pegados.

¿Quién es Sergio Dalma? ¿Cómo ha conseguido durante varias décadas mantenerse en la cima de su carrera?

Voz muy personal y reconocible. Sergio Dalma tiene una de las voces más personales y reconocibles que hacen que los fans le puedan identificar de forma rápida. Esta característica hace que sus nuevos admiradores se queden con su voz de manera rápida. Dalma se ha convertido en un icono de la canción melódica.

Conecta con el público. Su tono de voz reconocible combina con un lenguaje directo, dramático, universal, que le hace conectar de forma rápida con el público, que se identifica de manera sencilla con las canciones del artista.

Millones de copias vendidas. Su nombre real es Josep Sergi Capdevila Querol. El artista acumula más de cuatro millones de copias vendidas en estos más de 30 años, basándose en lo mejor de la canción italiana con su estilo particular. Sergio Dalma mantiene perder la frescura que ya le caracterizaba en 1989, cuando comenzó su carrera. Destaca su inolvidable actuación en Eurovisión (1991) con la que, sin duda, ha sido su tema más icónico, Bailar Pegados, como se ha indicado con anterioridad.

Premios y escenario con jóvenes artistas. Sergio Dalma ha seguido batiendo récords en las listas de ventas de música españolas. Prueba de ello son los doce premios Dial que acumula en su palmarés, y sus innumerables actuaciones en festivales de radio en los que Dalma comparte escenario con las nuevas generaciones de artistas nacionales.

Trabajos destacados. Entre sus trabajos, destaca Alegría, álbum que publicó en 2021, con diez temas completamente nuevos. En su nuevo disco, ha trabajado con seis productores diferentes: Fernando Boix, Pablo Cebrián, Santos y Fluren, Paco Salazar, Carlos Almazán y Pablo Díez con Alex Perea.

¿Cuándo empezó Sergio Dalma?

Dalma empezó su trayectoria en 1989 con Esa chica es mía, un álbum con el que debutó en forma de Disco de Platino. Fue en 1991 cuando se presentó el inolvidable Bailar pegados, incluido en su segundo álbum, Sintiéndonos la piel, que lograría siete Discos de Platino, con más de 700.000 copias vendidas. El tema más popular de su carrera, en parte gracias a que fue elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión en aquel año 1991.

fAdivina (1992) y Solo para ti (1993) han sido también éxitos de superventas. En 1993, se impulsó su carrera en Latinoamérica con su primera participación en el Festival Internacional de Viña del Mar en Chile. Destacando con canciones como No Despertaré o Náufragos o el disco Cuerpo a Cuerpo consigue Triple Disco de Platino. El siguiente hito lo marcó en 1996 con el doble álbum En Concierto, un repaso a su carrera que le permitió demostrar que su directo es enérgico y divertido.

Fue la antesala de la preparación durante dos años junto a Piero Cassano de un nuevo concepto musical con una sonoridad distinta, con una imagen más anglo del artista. Todo este esfuerzo dio paso a Historias Normales (1998), donde se ha reafirmado como un excelente compositor y coproductor y con el que logra el Doble Disco de Platino.

El año 2000 se ha marcado en rojo por haber dado paso a Nueva Vida, otro trabajo que obtiene el Doble Platino, con éxitos como No me digas que no y Nueva Vida, y en el que ha contado con la colaboración de Alex Britti en la canción Sólo una vez, también interpretada en italiano.

El noveno disco de su carrera ha llegado en 2003. De Otro Color ha sido un paso al frente que prorroga la línea de renovación que ya anticipó en su anterior trabajo. Por primera vez se anima a cantar en catalán, con elogios de crítica y público. En 2004 se han editado por primera vez todos sus éxitos, remasterizados y revisados en Lo Mejor de Sergio Dalma.

Dalma regresó en 2005 con un nuevo disco de estudio, Todo lo que quieres. A Buena Hora, de 2008, entró directo al número 1 en su primera semana en las tiendas, manteniéndose durante los siguientes meses en el top 10 de los más vendidos en España. En 2010 Vía Dalma ha batido álbum récords de venta. Ha sido el único disco en superar las 100.000 unidades vendidas en el año 2010, número 1 en ventas durante 10 semanas consecutivas, en iTunes durante 8 semanas seguidas, triple disco de platino en menos de 6 semanas y con más de 250.000 unidades vendidas.

Antes que finalizara 2010, se estrenó Vía Dalma, un álbum que batió récords de venta. En 2011 recordó su etapa italiana de su exitosa carrera con Vía Dalma II. En 2017 regresó al universo italiano con un nuevo episodio de su exitosa colección Vía Dalma, Vía Dalma III. El cantante celebró en 2019 tres décadas de carrera con Sergio Dalma. 30… y tanto.