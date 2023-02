Prosigue en Mallorca el goteo de cargos provenientes de Ciudadanos que deciden afiliarse al PP. En noviembre dos concejales de Ciudadanos en los municipios de Sineu y Llucmajor decidieron regresar al PP y ahora lo mismo ha sucedido en Calvià y, otra vez, en Llucmajor. La actual teniente de alcalde de Comercio en el Ayuntamiento de Llucmajor y ex concejal de la formación Ciudadanos en el municipio,Noemí Getino, ha formalizado este martes su afiliación al PP para sumarse al proyecto liderado ahora por Xisca Lascolas en el municipio y Marga Prohens en Balears.

Nacida en Salamanca y residente en Llucmajor desde hace veinte años es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, posgrado en gestión de RRHH por la UOC y Community Manager por la UNED. Su vida laboral ha transcurrido en el sector servicios, seguros y banca.

Como teniente de alcalde «ha trabajado en todo momento por la estabilidad del pacto de gobierno municipal liderado por el actual alcalde, Eric Jareño, y en beneficio de los comerciantes y vecinos del municipio de Llucmajor», afirma el PP en un comunicado.

«El trabajo en equipo con Noemí ha funcionado muy bien y celebramos su incorporación al Partido Popular, que es la casa común y única alternativa de todos aquellos que creen en un proyecto moderado y liberal para Llucmajor y para Balears”, ha manifestado la presidenta de la junta y candidata del PP en Llucmajor, Xisca Lascolas, sobre la afiliación de Getino a las filas populares.

Por su parte, Noemí Getino ha dicho que su incorporación al PP de Marga Prohens llega «en un momento muy delicado de pérdida de libertades, desprestigio de instituciones, legislación a la carta para preservar el poder, con políticas siempre contra alguien, políticas que dividen, que pretenden homogeneizarnos a todos. Tenemos que cambiar estas dinámicas pero la solución no es acabar en otras políticas de distinto signo pero también populistas».

«Igualmente no podemos esperar cambios de partidos que se arriman a los que pactan con nacionalistas y comunistas. Que flirtean con la idea de centro en sus programas, pero que no tienen estructura para llevarlos a cabo. Esos partidos no son los que van a defender la libertad de todos», ha añadido Getino.

Noemí Getino ha concluido que «el pp está liderando el debate de las ideas, es capaz de gobernar para todos con políticas a favor de, de una forma moderada y con garantía de gestión. Después de casi cuatro años gobernando con el PP en Llucmajor he visto y comprobado cómo son

las personas del PP las que están defendiendo políticas para todos. El cambio que Baleares y el resto de España necesitan pasa por un PP fuerte y gobernando».

Calvià

La regidora y, hasta hace unas semanas, portavoz de Ciudadanos en el pleno del Ayuntamiento de Calvià, Consuelo Fernández Manley, ha formalizado su incorporación al PP De Marga Prohens que en el municipio lidera el candidato a la alcaldía, Juan Antonio Amengual.

De esta manera, «el PP de Amengual y Prohens se convierte en la única alternativa de centro derecha al actual gobierno de socialista, nacionalista y comunista conformado por el PSOE de Pedro Sánchez y Francina Armengol y sus socios de Més y Podemos», afirma el PP en un comunicado.

Juan Antonio Amengual ha agradecido a Fernández su incorporación al proyecto político de Marga Prohens para los ciudadanos de Calvià y ha valorado de forma muy positiva una integración que «demuestra que este PP tiene abiertas las puertas a todos aquellos hombres y mujeres que quieran sumar en un proyecto político basado en el bien común y centrado en el objetivo superior de lograr, en las elecciones del 28 de mayo, el cambio que los vecinos de Calvià necesitan y merecen, tras ocho años de una izquierda incapaz de gestionar sus demandas y necesidades», ha dicho el candidato a recuperar Calvià y la alcaldía del municipio para el Partido Popular.

Por su parte, Consuelo Fernández ha manifestado que su afiliación al PP

tras su salida de Ciudadanos se debe en esencia a que «el PP de Amengual y Prohens es el único partido que hoy encarna los principios de centralidad y moderación que busca la gente, así como la defensa de las ideas liberales y reformistas que en su día me animaron a participar de forma activa en política», ha concluido.