Prohens propone la rebaja del IRPF a las rentas medias y bajas e incentivos para el comercio y las pymes

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha aprovechado las Jornadas Parlamentarias del grupo popular para avanzar su programa de gobierno de cara a 2023 y presentar un paquete de medidas urgentes «para hacer frente a la crisis de precios y energética a la que se están viendo empujados los ciudadanos del archipiélago». Como medida prioritaria, Prohens plantea una rebaja del IRPF a las rentas medias y bajas. “Con 660 millones más en la caja, Armengol ya no tiene excusa para no bajar impuestos y reducir la presión fiscal a los ciudadanos de las Islas”, advierte la presidenta del PP.

Asimismo, el paquete de medidas urgentes presentado por Prohens

también prevé el refuerzo del escudo social, «cuyo nivel de protección

se ve mermado por la burocracia y unos requisitos en demasiadas ocasiones imposibles de cumplir por parte de familias en graves problemas económicos».

El plan de Prohens también insta al Gobierno de Pedro Sánchez a

mantener la rebaja del IVA a la luz y al gas hasta después del invierno,

así como a bajar el impuesto de hidrocarburos, con el fin de abaratar

el precio del gasoil y la gasolina.

Tampoco renuncia el PP balear a un nuevo Régimen Fiscal e insiste en

su demanda en un momento en que las empresas se enfrentan al

sobrecoste de la energía y la inflación. “Ahora más que nunca

necesitamos ver compensado el sobrecoste de la insularidad”, sostiene

Prohens. Para las pymes y especialmente el pequeño comercio, la

propuesta de Marga Prohens contempla un plan de apoyo con

incentivos y bonos energéticos vinculados a medidas de ahorro.

En cuanto a los Fondos Europeos, Prohens exige acelerar su llegada

a las pequeñas y medianas empresas: “Es imprescindible que lleguen al

tejido productivo ya”, al tiempo que se compromete a agilizar su

tramitación y a reducir la burocracia para la implantación de

proyectos de energías renovables y autoconsumo.

Por otra parte, el paquete de medidas del PP también contempla exigir a

Sánchez que la bonificación del 100 % del transporte público interurbano

no deban asumirla los Consells, sino el Gobierno de España. Finalmente, la presidenta del PP balear pide al Govern de Francina Armengol «un gesto de empatía con la gente de la calle y que también haga algún sacrificio reduciendo la superestructura política de altos cargos y asesores».

“Una superestructura que no se está traduciendo en una mejor gestión de ninguna de las áreas de un Govern al que le ha faltado gestión. Con más recursos que nunca, Armengol no ha resuelto ninguno de los problemas que se comprometió a resolver hace ya casi ocho años: el acceso a la vivienda se ha convertido hoy en imposible, las listas de espera en la sanidad pública doblan a las de otras comunidades, la inversión en infraestructuras educativas ha sido prácticamente nula, como las llevadas a cabo en el ciclo del agua. Para no gestionar, no han sido capaces ni de gestionar el éxito turístico de esta temporada. Nunca con tanto, se había hecho tan poco”, ha concluido Marga Prohens.