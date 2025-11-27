Prohens paga cinco millones a los afectados por las lluvias de Ibiza que no han recibido un euro de Sánchez

El Govern que lidera Marga Prohens ha hecho efectiva este jueves la transferencia de cinco millones de euros en ayudas extraordinarias destinadas a paliar los daños provocados por los episodios de fuertes lluvias registrados en Ibiza los días 30 de septiembre y 12 de octubre, mientras los damnificados por estas tormentas no han recibido un euro del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros aprobaba esta semana a instancias del Ministerio del Interior la Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil incluyendo a Baleares, pero dejando en el aire y no cuantificando las ayudas a desembolsar, casi dos meses después de estas graves inundaciones. Recordemos que el Ayuntamiento de Ibiza liderado por el alcalde del PP, Rafael Triguero, eleva a 29 millones los daños ocasionados por las inundaciones de los dos temporales ex Gabrielle y Alice que han sacudido a la Isla este otoño.

En el caso del Govern las ayudas, de carácter extraordinario y a fondo perdido, van dirigidas a particulares, a autónomos y a comercios. En el caso de los particulares, el fondo permitirá cubrir daños en viviendas, enseres básicos y vehículos declarados siniestro total.

En cuanto a los negocios y profesionales, los importes oscilarán entre 2.000 y 10.000 euros en función de los daños acreditados, con el objeto de dar estabilidad y facilitar la recuperación de la actividad económica en las zonas más afectadas, ha informado la Conselleria de Presidencia.

A estos cinco millones se suman los 2,95 millones de euros (IVA incluido) invertidos por el Govern, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, en el marco del Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras en Ibiza, puesto en marcha el 13 de octubre de 2025.

Mediante esta transferencia ya han podido ejecutarse obras de emergencia en infraestructuras dañadas. Dichas actuaciones han permitido restablecer la seguridad y funcionalidad de diversos puntos críticos, especialmente en torrentes y vías afectadas por los temporales.

Desde el 30 de septiembre -fecha del primer episodio de lluvias- hasta la formalización de la transferencia realizada este jueves, el Govern ha activado, en menos de dos meses, todos los mecanismos necesarios para cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía de Ibiza: actuar con transparencia, celeridad y cooperación institucional para dar respuesta a una situación de emergencia, reducir el impacto de los desperfectos y devolver la normalidad a los afectados por las inundaciones.

En total, el Govern ha destinado 7,95 millones de euros en ayudas para paliar los daños provocados por las inundaciones en la isla de Ibiza.