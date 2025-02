Prohens dice que la primera medida contra la masificación ha sido enviar a la izquierda a la oposición

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho que la primera medida para contener la «masificación turística descontrolada» que se tomó en la presente legislatura fue «enviar» a la izquierda a la oposición.

Así lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes después de que el diputado de Més per Mallorca Lluís Apesteguia, le preguntara cuál es el techo máximo de turistas que aspria a recibir el Ejecutivo autonómico.

Prohens ha lamentado que, por tercera vez, Apesteguia le haya hecho la misma pregunta, y le ha contestado en una línea similar a anteriores ocasiones. «Tiene que haber límites, y si me pide un techo, le invitaría que no abandone la mesa del Pacto por la Sostenibilidad, así tal vez aprendería que hay que cambiar el paradigma. No se trata de contar turistas, sino de qué tipo de turistas vienen, de valor», ha insistido.

«Tomaremos medias centradas en la contención y en limitar las plazas turísticas para combatir la oferta ilegal que ustedes dejaron crecer como nunca», ha reprochado. La primera de ellas, ha ironizado, fue «enviar» a los partidos de izquierda (que gobernaron las dos últimas legislaturas) a la oposición.

Durante ese tiempo, ha lamentado, se crearon 115.000 nuevas plazas turísticas y el número de viviendas de alquiler vacacional se incrementó en cerca de 90.000. «Y el año que usted fue jefe de gabinete de Turismo, 17.000 plazas de alquiler turístico», le ha reprochado a Apesteguia.

El diputado Apesteguia, por su parte, ha criticado la ausencia de una propuesta sobre política turística del Govern y hayan hecho «desaparecer» el límite anual de 13,5 millones de turistas que marcaba el anterior plan de transición energética.

En concreto, ha detallado Apesteguia, el nuevo borrador elimina las referencias a las emisiones de gases de efecto invernadero en puertos y aeropuertos y el citado techo de turistas. «No solo nos hará incumplir la normativa europea sobre cambio climático, sino que hacen desaparecer el único horizonte de límite de turistas que teníamos», ha apuntado.

El Govern, ha contrapuesto, «no tiene ningún límite» y se deja llevar por lo que le dicta la patronal hotelera. «¿13,5 millones de turistas eran muchos? ¿Son mejores los casi 19 millones que hemos recibido en 2024? ¿Serán mejores los más de 20 millones que previsiblemente recibiremos este 2025? ¿Tienen una propuesta o se lo tiene que decir la patronal?», ha preguntado a Prohens.

En relación a las iniciativas que el Ejecutivo balear tiene previsto impulsar contra la masificación turística, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha indicado que se podrían anunciar después de la próxima reunión con los miembros del Pacto por la Sostenibilidad, prevista para el 27 de febrero.

Lo ha dicho en la sesión plenaria de este martes en el Parlament a instancias del diputado socialista Llorenç Pou, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de falta de valentía para sacar adelante unas medidas que la presidenta balear, Marga Prohens, anunció para inicios de este mes de febrero.

«Desde el primer momento este Govern se ha mostrado comprometido con que el sector turístico tiene que crecer en calidad y no en volumen. El 27 de febrero se ha convocado a las entidades del Plan de sostenibilidad y después haremos nuestra propuesta. Trabajamos para la contención y daremos respuesta a las medidas que anunció la presidenta en el debate del estado de la comunidad, seremos valientes», ha asegurado Bauzá.

El conseller también ha reprochado a los socialistas la disparidad de la postura que mantienen en la oposición con la que tuvieron durante las dos pasadas legislaturas, cuando estuvieron en el Govern.

«¿Quieren trabajos para todos o sufrimiento para la gente y ampliar las listas del paro? Todo el mundo sabe que hoy predican una cosa pero hicieron otra, y ahora predican una diferente», ha señalado Bauzá.