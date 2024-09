El líder independentista de Mallorca Jaume Alzamora, número 2 de la formación Més y portavoz de la misma en el Consell de Mallorca, se construye su chalé con piscina después de haberse presentado a las elecciones locales de mayo de 2023 con un programa electoral que propone prohibir este tipo de instalaciones. El punto 21 del programa electoral al Consell presentado por la formación Més es el siguiente: «Prohibiremos la construcción de nuevas piscinas privadas y para las ya existentes prohibiremos que puedan llenarse con agua de las redes públicas de abastecimiento municipal».

Las elecciones se celebraron el 28 de mayo de 2023 y Alzamora fue elegido consejero en la oposición del Consell de Mallorca. La licencia para la construcción de su chalé con piscina en su municipio natal de Artà la consiguió el 2 de junio del mismo año 2023, según figura en el documento oficial que obra en poder de este medio. De esta forma, Jaume Alzamora inició las obras de su chalé con piscina después de haber pregonado durante la campaña electoral la propuesta de Més de prohibir la construcción de piscinas privadas.

Además de todo esto, y como ha contado OKDIARIO, Alzamora construye su piscina en Artà, el municipio que ha prohibido este tipo de instalaciones durante un año por la falta de agua. La prohibición fue aprobada en el mes de junio de 2024 mediante la celebración de un pleno extraordinario y los representantes de Més votaron a favor de la misma. Lo mismo hicieron el PSOE, que ostenta la Alcaldía y que presentó la propuesta, y los regionalistas del PI, mientras que el PP se abstuvo.

Es cierto que Alzamora obtuvo la licencia para su chalé con piscina mucho antes de que el Ayuntamiento de Artà las prohibiera. No obstante, también es cierto que lo hizo después de haberse presentado a las elecciones con un programa electoral que propone prohibir la construcción de nuevas piscinas privadas en Mallorca.

Alzamora levanta ahora su chalé con piscina tras haber vendido su anterior casa a una alemana, a pesar de las diversas propuestas presentadas por Més para regular la venta de propiedades a extranjeros como medida para atajar la falta de vivienda en Baleares y el constante aumento de su precio.

Como ha desvelado OKDIARIO, Alzamora ha vendido su casa en Artà a una ciudadana alemana, pese a que, durante las dos legislaturas del pacto de izquierdas que presidía Armengol, Més per Mallorca presentó diversas iniciativas junto al PSOE y Podemos contra la venta de inmuebles a extranjeros. Alzamora vendió su casa en el municipio de Artà a una ciudadana alemana, Kruger C. H. La casa la puso a la venta por 650.000 euros, aunque no se sabe el precio final de la operación de compraventa.

En cualquier caso, resulta evidente que el líder independentista se construye su chalé con piscina con el dinero conseguido con la venta de su anterior vivienda a una ciudadana alemana.

Se trata de una vivienda de tres plantas y de 218 metros cuadrados en el centro urbano del pueblo de Artà. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, un trastero y un jardín. Artà, en la zona noroeste de la isla, es uno los municipios más buscados por los extranjeros, preferentemente alemanes, para adquirir una residencia.

Alzamora es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Baleares, fue alcalde de Artà entre 2011 y 2014 y concejal hasta 2019, cuando fue nombrado conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, en el Gobierno del pacto de izquierdas que presidía la socialista Cati Cladera. Ahora es miembro de la oposición en el Consell de Mallorca.

Es el segundo caso de la incongruencia de las formaciones de izquierda que defienden prohibir la venta de inmuebles a ciudadanos extranjeros y que no predican precisamente con el ejemplo. En mayo de 2022, el PSOE de Baleares liderado por Armengol vendió por 350.000 euros la sede de los socialistas en la localidad mallorquina de Alaró a un ciudadano alemán.