Miles de personas se manifiestan en Palma contra la masificación turística

Miles de personas han salido a las calles de Palma este domingo para protestar contra la masificación turística. Los manifestantes, convocados por más de cien entidades y organizaciones de izquierdas, han mostrado su rechazo a la principal industria de Baleares durante un recorrido donde se han mostrado banderas independentistas catalanas, palestinas, y numerosas pancartas con mensajes en contra del turismo.

La manifestación, que se ha celebrado bajo el lema Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo, ha reunido a unas 50.000 personas, según los propios convocantes. Sin embargo, la Policía ha informado que han asistido un total de 20.000 personas.

Todo esto bajo la atenta mirada de cientos de turistas que iban paseando por el centro de la capital balear y se han topado con esta manifestación. Algunos de ellos han captado el momento con sus móviles mientras que otros miraban incrédulos algunas pancartas que tenían como mensaje «Más turistas, menos salarios».

Otros, mucho más incómodos, se han enfrentado a los manifestantes y han expresado su enfado: «¿De qué os quejáis? Sin turismo os moriríais de hambre». La protesta también ha sido seguida in situ por algunos medios internacionales.

Se han coreado algunos lemas como Guiris no!, Qui estima Mallorca, no la destrueix! o Ja n’hi ha prou. Además, se han exhibido pancartas con mensajes como «Más turismo que nunca, la explotación de siempre», «No es turismofobia, es mallorquinicio», «Tu lujo es nuestra miseria», «Mallorca no está en venta», «Nos hemos convertido en ciudadanos de segunda».

Además, la protesta ha dejado varias pintadas vandálicas contra algunas inmobiliarias de Palma. En concreto, se trata de Mallorca Next Properties, y es la situada frente al Parlament balear. En los mensajes escritos en catalán se puede leer «basta de especulación, inmobiliarias fuera».

En la manifestación contra el turismo de masas en Palma también han estado presentes algunos políticos del PSOE de Armengol, que durante su mandato aumentó en más de 93.000 las plazas turísticas y se autorizaron casi 3.000 chalets en suelo rústico en toda la isla. Entre los manifestantes socialistas estaban el portavoz del partido en el Parlament, Iago Negueruela; la diputada Mercedes Garrido; la líder del PSOE en Mallorca, Cati Cladera y el ex presidente del Parlament, Vicenç Tomàs, entre otros.

Por su parte, el diputado nacional por Baleares, Jorge Campos (Vox), arremetió este pasado sábado a través de sus redes sociales contra la manifestación celebrada este domingo en Palma. En un mensaje en X, Campos afirmo:

«Mañana alguna gentuza, poca, pero bastante desagradable, se manifestará en contra del trabajo y sustento de la mayoría de mallorquines. Amedrentando a los que nos visitan y provocando algún altercado. Todo será amplificado por los seudomedios al servicio de la siniestra. Dejemos claro a los antiturismo, que es la izquierda y el separatismo de siempre con algún que otro engañado, que no nos dejaremos arruinar».

Mañana alguna gentuza, poca, pero bastante desagradable, se manifestará en contra del trabajo y sustento de la mayoría de mallorquines. Amedrentando a los que nos visitan y provocando algún altercado. Todo será amplificado por los seudomedios al servicio de la siniestra.… pic.twitter.com/PJqW4S4LiB — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) July 20, 2024

La manifestación contra el turismo divide la política alemana

Por otro lado, la manifestación contra el turismo de masas en Palma ha llegado a la política alemana. En concreto, los conservadores y los Verdes han exhibido este domingo sus discrepancias sobre las protestas que han tenido lugar en Mallorca.

La Unión Demócrata Cristiana y Unión Cristianosocial (CDU/CSU), ahora en la oposición, advirtió ante las protestas en la isla balear que el turismo también tiene un impacto positivo en la zona.

«Los turistas, incluidos los alemanes, aseguran puestos de trabajo y generan ingresos fiscales que, a su vez, revierten en inversiones en infraestructuras locales», ha explicado la experta en turismo de la CDU Anja Karliczek en declaraciones que adelanta el diario ‘Rheinische Post’.

El turismo es una «parte importante de la economía, no solo en Mallorca», recordó la diputada, quien no obstante ha admitido que «el turismo excesivo también causa problemas».

Los Verdes han respondido mostrando su solidaridad con la manifestación contra el turismo en Palma. El experto en Turismo del grupo parlamentario, Matthias Gastel, declaró al mismo medio que «si la falta de espacio vital, la escasez de agua y las montañas de basura son las consecuencias de un turismo insular que se caracteriza por la cantidad y no por la calidad, habrá que actuar en interés de las personas y de la naturaleza».