El PP de Andratx abarrotó este viernes la Escola de Música del municipio en la presentación de Estefanía Gonzalvo como candidata del partido a la alcaldía. El acto contó con la participación de la presidenta del PP balear y candidata al Govern, Marga Prohens y del presidente insular popular y candidato al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Durante su discurso, ante más de 300 militantes y simpatizantes, Gonzalvo aprovechó para hacer balance de los ocho meses que lleva como alcaldesa. Entre aplausos de los asistentes, puso en valor las medidas adoptadas como la bajada de impuestos, la gratuidad en toda la etapa de 0-3 años en las escoletas del municipio, las ayudas para adquisición de una primera vivienda y la recuperación de la seguridad y el orden público consiguiendo el retorno de efectivos a la Policía Local, informan los populares en un comunicado.

Gonzalvo pidió la confianza de todos los asistentes porque, a su juicio, «Andratx necesita una continuidad en las políticas que hemos impulsado ante la parálisis administrativa de los últimos tres años». «Nos jugamos la estabilidad para consolidar un proyecto de futuro, un proyecto en el que en el centro estáis vosotros, los andritxols», destacó.

«Tenéis mi total compromiso de que si me dais la oportunidad de seguir adelante con el cambio que hemos iniciado, no os defraudaré», aseguró Gonzalvo para añadir que «lo único a lo que aspiro es a lo que querría cualquier madre y es que sus hijos tengan un futuro mejor, que no es otra cosa que los andritxols tengan un futuro mejor, que recuperemos el valor de Andratx».

Por su parte, Marga Prohens cerró la presentación de la candidatura de Estefanía Gonzalvo afirmando que «lo que ha hecho Estefanía en estos ocho meses como alcaldesa es lo que hará el PP si gobierna en Baleares: bajar impuestos, apostar por la seguridad ciudadana, simplificar trámites y burocracia y garantizar la educación gratuita 0-3 para apoyar a las familias».

Además, Prohens ensalzó la figura de Gonzalvo: «Estefanía representa como nadie el proyecto de gestión, de moderación y de apuesta decidida por la libertad del Partido Popular».

«Andratx ha pasado de los gritos, los insultos y las malas formas de un alcalde socialista, a la política en positivo y siempre con una sonrisa de Estefanía», ha recordado la líder del PP balear. «Nadie duda de que el próximo 28 de mayo, Andratx se teñirá de azul”, concluyó Prohens.