Estefanía Gonzalvo (Palma, 1981) es la actual alcaldesa del municipio mallorquín de Andratx. En esta entrevista con OKDIARIO, la primera edil popular ha valorado la gestión de su equipo de gobierno durante estos cinco últimos meses desde su investidura. Ahora, con la mirada puesta en las elecciones de mayo de 2023, aspira a poder dar continuidad a los proyectos iniciados y, sobre todo, a aportar estabilidad al municipio.

Ayudar a los andritxols y andritxoles es su principal objetivo. Así lo reflejan las iniciativas aprobadas durante su breve mandato, como son la modificación a la baja de tres ordenanzas fiscales o la gratuidad de la educación en la etapa de 0-3 años. Unas políticas que espera poder seguir desarrollando en la próxima legislatura si el Partido Popular sigue gobernando.

Pregunta.- Andratx contará con más de 24 millones de euros de presupuesto para 2023. ¿Está satisfecha con estas cuentas municipales?

Respuesta.- Sí, muy satisfecha. Son unas cuentas muy positivas porque reflejan muchas cosas que consideramos prioritarias para Andratx, como por ejemplo, la bajada de impuestos. Los presupuestos que aprobamos incluyen políticas de gasto público acercándose a criterios de eficiencia y eficacia. Es decir, van encaminados a conseguir dar mejor servicio, pero siempre de forma más eficiente. También recogen ayudas por parte de los servicios sociales para los colectivos más desfavorecidos.

Hemos creado por primera vez una línea de ayudas de adquisición de primera vivienda a los jóvenes, pues sabemos de las dificultades en las que se encuentran hoy en día. El objetivo es ofrecerles una ayuda a nivel municipal, que sabemos que no es suficiente, pero por algo se tiene que empezar. Por otro lado, los presupuestos también recogen ayudas para el sector comercial. A través de unos bonos para los pequeños comercios, trataremos de reactivar e incentivar la compra en el municipio de Andratx. Asimismo, seguiremos colaborando, codo con codo, con nuestro tejido asociativo, creando líneas de ayudas culturales, medioambientales y deportivas. Y todo esto se recoge en el presupuesto de 2023. Creemos que es un presupuesto realista y que se ajusta a la realidad del Ayuntamiento.

P.- ¿Cuál es su principal motivación para continuar siendo alcaldesa de Andratx?

R.- Sobre todo dar continuidad al proyecto que hemos iniciado y aportar estabilidad al municipio. Queremos conseguir muchas cosas necesarias para Andratx, ya que el municipio lleva años muy parado y es muy importante tener ese impulso para poder sacarlas adelante.

P.- ¿Cuáles son los proyectos que presentará en la próxima legislatura? ¿Y qué objetivos se marca?

R.- Andratx es un municipio que ha estado tres años totalmente paralizado en muchos ámbitos, si bien es cierto que hemos tenido por el medio la pandemia. Por eso, reitero que lo más importante es continuar dando impulso a los proyectos que ya hemos iniciado, que son muy necesarios para el municipio. El principal objetivo de cara a la próxima legislatura es sacar adelante, de una vez por todas, proyectos como la rehabilitación de la zona de Can Fasser, tener un buen asfaltado de todas las calles o hacer un nuevo pabellón en Es Vinyet. Estos proyectos llevan años estancados y ahora es el momento de iniciarlos. Puede que no se consigan directamente al inicio de la siguiente legislatura, pero el objetivo final es realizarlos antes de acabar los siguientes cuatro años.

P.-¿Es difícil ser alcaldesa en un contexto en el que los políticos están desacreditados?

R.- Sí. Pero realmente si estás en política es porque tienes una vocación de servicio. Mi aspiración es poder a ayudar a los ciudadanos, en mi caso, a los andritxols i andritxoles, a que tengan una vida mejor. Y para ello hay que ser muy valiente, tener iniciativa y muchísima ilusión para poder llevar a cabo las ideas que defiendes.

P.- ¿Qué opina sobre la intención del Govern balear de limitar la venta de viviendas a los extranjeros?

R.- Las políticas del Govern de Armengol, desde que está al mando del Ejecutivo, son prohibicionistas y estamos totalmente en contra. Además, en el municipio de Andratx nos vemos directamente afectados por este tipo de políticas de limitar la venta a extranjeros. Creemos que hay otras formas de trabajar en la política de vivienda y no seguir en la misma línea de la prohibición y el sectarismo. No son las líneas adecuadas.

P.- ¿Cuántos extranjeros hay en Andratx?

R.- El 25% de la población que tenemos censada son extranjeros residentes. Muchos tienen segundas viviendas. Es gente que está integrada y que se implica en las actividades culturales, sociales y deportivas de Andratx.

P.- Hace unas semanas se reunió con miembros de la comunidad alemana.

R.- Tuvimos una reunión como partido político y yo como presidenta del Partido Popular con todo el colectivo de extranjeros alemanes residentes. El objetivo del encuentro era presentarnos y decirles que estamos interesados en su día a día. Nos pusimos a su disposición para cualquier duda en temas de Ayuntamiento y de tramitaciones y les comunicamos que desde el partido estábamos totalmente en contra de la limitación a la compra de vivienda.

P.- ¿Qué filosofía transmite a su equipo de gobierno para afrontar día a día el servicio a los ciudadanos?

R.- La filosofía que tenemos como equipo de gobierno es dar solución a los problemas reales de los ciudadanos, de la gente de aquí, de Andratx. Para nosotros, el ciudadano tiene que estar en el centro de todo. Hay que tener un trato directo con él y siempre darle una respuesta clara. Por eso, estamos totalmente accesibles a consultas y dudas por parte de los ciudadanos. De hecho, nada más empezar nuestro mandato tras de la moción de censura, pusimos a disposición de todos nuestros números de teléfono y nuestros e-mails. Incluso ofrecimos la posibilidad de atender a la gente por las tardes, ya que por motivos laborales por las mañanas no podían, para que nos pudieran transmitir todas sus necesidades.

P.- Tras una moción de censura, usted tomó la vara de mando con el reto de cambiar la forma de gestionar del ya exalcalde socialista Toni Mir. A su juicio, ¿lo ha conseguido?

R.- Sí, por supuesto. Lo que se pretendía con esta moción de censura era dar estabilidad, dar impulso a muchísimas cosas que estaban totalmente paradas en lo que afecta al municipio. Han sido tres años de mucha parálisis y a través de la moción de censura hemos conseguido, aparte de que desaparezcan todas estas políticas autoritarias de crispación que no se merecen los andritxols, iniciar otro tipo de política más estable, de más calma y tranquilidad y de trabajo en equipo.

P.- ¿Cómo valora su gestión y la de su equipo en estos cinco meses desde su investidura?

R.- La definiría con una palabra: revulsiva. Ha sido una gestión revulsiva porque nos hemos puesto a trabajar muy intensamente desde el minuto cero. No quiero decir que haya sido fácil y somos conscientes de que quedan muchas cosas por llevar a cabo, pero era el momento de decir hasta aquí. Había que darle impulso, ser dinámicos, ser valientes y llevar a cabo políticas revulsivas y de cambio. Y eso lo hemos hecho desde el primer momento, lo seguiremos haciendo el tiempo que queda de legislatura y esperamos poder continuar haciéndolo después de las elecciones.

P.- En septiembre, el pleno del Ayuntamiento de Andratx aprobó una modificación a la baja de varias ordenanzas fiscales. ¿Habrá en el futuro más políticas de reducción fiscal si el PP sigue gobernando?

R.- Por supuesto, nosotros como partido no debemos hacer otro tipo de políticas que no vayan encaminadas a la bajada de impuestos en las cargas fiscales del ciudadano. Siempre he defendido, tanto anteriormente como concejala de Hacienda como ahora como alcaldesa, que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Así se reactiva la economía, cuando hay movimiento, cuando hay inversión y cuando hay creación de puestos de trabajo. Y una de la formas que tiene una administración local para ayudar en este sentido es reduciendo la carga financiera a los ciudadanos.

P.- Andratx es el único municipio de Mallorca que ofrece la gratuidad de la educación en la etapa de 0-3 años. El Ejecutivo balear, sin embargo, únicamente la aplica a los alumnos de 2 a 3 años ¿Cómo califica esta medida que aprobó el Govern de Armengol?

R.- Que la gratuidad vaya dirigida a solo un colectivo nos parece injusto. Nosotros trabajamos para que todos los niños y las familias de Andratx pudieran beneficiarse de la gratuidad de 0 a 3. Y creíamos que lo más justo era ofrecer la gratuidad para todos, sin diferenciaciones. Cuando se toma una medida de este tipo, que es muy necesaria y que facilita la conciliación y el día a día de las familias, tiene que ir dirigida a todos, no solo a unos cuantos.

P.- Ha sido la cuarta alcaldesa de esta legislatura, ¿qué opina al respecto?

R.- El municipio de Andratx se merece estabilidad. Me gustaría puntualizar que nosotros (PP) ganamos las elecciones, fuimos el partido más votado y el que más aspiraba a la Alcaldía. Pero, por desgracia, no pudimos formar gobierno y nos fuimos a la oposición. Ahora bien, haber tenido cuatro alcaldes en tres años no es algo grato para ningún ciudadano. Hay que trabajar para cambiar esto. El alcalde debe tener una trayectoria a largo plazo, de cuatro años, ya que la gestión diaria aporta estabilidad y organización. No es bueno para el municipio tener diferentes alcaldes, cada uno con su cuota de poder. Creo que hay que ir un poco más allá, ser más ambiciosos y pensar en los ciudadanos. Y no en esa cuota de poder político que te da ser alcalde.

P.- Para acabar, ¿confía en el ascenso del Andratx a Segunda RFEF?

R.- Sí, por supuesto. Vamos líderes en Tercera y confío plenamente en nuestros gallos. Ya han demostrado que son luchadores y guerreros hasta el final. Todos los andritxols confiamos en el ascenso y en poder disfrutar de otra temporada en Segunda.