El plan del futuro puerto de Palma prevé parkings subterráneos o en altura que la izquierda rechazó

El plan maestro del futuro puerto de Palma prevé parkings subterráneos o en altura que la izquierda no contempló gobernando en Baleares y en el Ayuntamiento de la capital balear durante los pasados ocho años y cuando aprobó la pasada legislatura, la polémica remodelación del Paseo Marítimo de la capital balear que eliminó nada menos que 1.200 plazas.

Una carencia de aparcamientos muy criticada por los empresarios de los locales de ocio, bares y restaurantes de la zona, y que tarde o temprano deberá de resolverse, siendo el proyecto de reforma integral del puerto de Palma, una oportunidad óptima para hacerlo.

En esas líneas cardinales de lo que será el futuro espacio portuario palmesano, se contempla la necesidad de «plantear modelos de gestión y un dimensionamiento equilibrado que atienda razonablemente la demanda de los nuevos usos, aunque sin fomentar una motorización excesiva, facilitando nuevas alternativas a la utilización del vehículo privado, pero sin obviar las necesidades de éstos».

Así figura en los pliegos de licitación publicados por Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para seleccionar las empresas interesadas en diseñar el ambicioso proyecto de reforma del puerto de Palma, que pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de febrero.

Ese proyecto futuro deberá en este sentido contemplar «la posibilidad de desarrollar aparcamientos subterráneos o en altura que liberen áreas en superficie muy valiosas para otros usos distintos del estacionamiento de vehículos y que aienda la demanda de los nuevos equipamientos (principalmente demanda de rotación).

En ese contexto el, documento reconoce que la oferta de aparcamiento en el ámbito de actuación y su entorno «es limitada y esa circunstancia se ha visto acentuada en parte por la remodelación del Paseo Marítimo».

Debido entre otras cosas a la centralidad del ámbito respecto a la ciudad y a la concentración de autobuses turísticos (principalmente en el Camí de l’Escullera), la demanda de estacionamiento en la zona es muy alta.

Por ello, el plan maestro deberá plantear modelos de gestión y un dimensionamiento equilibrado de la oferta de aparcamientos. A su vez el futuro plan integral tendrá que contribuir a mejorar la movilidad peatonal y ciclista en el puerto y con el resto de la ciudad, con notable incidencia en el ámbito y su entorno.

El Paseo Marítimo a lo largo de la avenida Gabriel Roca y Adolfo Suárez es el eje cívico-deportista por excelencia de Palma.

Este proyecto, recoge el documento, «es una oportunidad para ampliar este itinerario y conectarlo con los distintos centros de atracción que se desarrollen en los muelles comerciales. Se debe propiciar en particular la accesibilidad peatonal y ciclista hasta la nueva estación marítima y al resto de instalaciones en el ámbito.

En un escenario ambicioso, esta integración podría suponer la redefinición del Paseo Marítimo en la avenida Adolfo Suárez, un área lineal de esparcimiento muy empleado por peatones y ciclistas, abierta al mar a fin de mejorar las condiciones actuales y facilitar también la permeabilidad transversal del eje en sus accesos a la playa de can Pere Antoni.

En consecuencia, las actuaciones a plantear mediante el plan maestro suponen una oportunidad para mejorar la movilidad y la calidad urbana del área de levante del puerto y de la ciudad.