El piragüista olímpico Marcus Cooper recibirá la medalla al Mérito Policial de la Policía Nacional

La Policía Nacional rendirá homenaje este miércoles a diversas personalidades con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo. Entre los condecorados destaca el piragüista olímpico Marcus Cooper, campeón olímpico, mundial y europeo, que será distinguido con la Medalla al Mérito Policial por su colaboración en la promoción de la carrera solidaria Ruta 091.

El deportista mallorquín, que acumula numerosos títulos nacionales e internacionales, además de medallas en los Juegos Europeos y Mediterráneos, ha contribuido de forma activa a la difusión de los valores de solidaridad y compromiso social que impulsa la Policía Nacional a través de esta iniciativa deportiva.

El acto oficial se celebrará a las 19.00 horas en el patio de la Misericordia, en Palma, y contará con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y numerosas autoridades políticas, militares, policiales y religiosas.

Otros condecorados

Junto al deportista Marcus Cooper, recibirán distinciones:

Miguel Nuevo de la Torre, fiscal de Menores.

Juan Manuel Sobrino, juez de Instrucción de Palma.

Mohsenin Sirus, juez de Primera Instancia de Mahón (Menorca).

Judit Vega, exdirectora de la UNED.

Rafael Sancho, coronel director de la Residencia Militar de Acción Social de Mahón (Menorca).

Damià Garí, policía local de Palma.

Juan José Amengual, cabo primero de la Guardia Civil.

Sebastián Triany, propietario del Grupo Sagitario Hotels (Menorca).

Carmen López, vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares.

Francisco Núñez, jefe del Sector Naval de Baleares.

La ceremonia de los Ángeles Custodios es uno de los actos más solemnes del año para la Policía Nacional, en el que se reconocen los méritos profesionales y la colaboración de instituciones y ciudadanos en apoyo a la labor del Cuerpo.