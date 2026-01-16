De pesca en el baratillo
De no mediar que en cada mercado de fichajes, sea en verano o en el mes de enero, se repite la misma y lamentable historia, podríamos pensar que el gran refuerzo que propone Pablo Ortells, todavía director de fútbol del Mallorca, para reforzar el equipo a solo dos puntos del descenso y tras un año 2025 penoso, es una broma.
El protagonista es un chico que acaba de cumplir 21 abriles y juega de extremo derecho, a pierna cambiada, en el Angers de la Ligue 1 de Francia clasificado en la décima posición finalizada la primera vuelta, puesto que allí la máxima categoría consta de 18 equipos.
Justin Kalumba, nacido en Roubaix, fichó por su actual club hace tres años, pero no subió al primer equipo hasta la presente temporada. Según datos publicados en la web digital Transfermarket, ha jugado unos 230 minutos, sin marcar un solo gol ni anotar ninguna asistencia. ¡Ojo!, jugando de extremo. Claro que queda libre en junio, no hay que pagar traspaso, si bien el fichador que lo ha fichado declara que «si lo precisan ahora, podría venir pagando una pequeña cantidad».
Habría que determinar si la posición que ocupa el chico es la de más urgente reposición, quién emite los informes que aconsejan la operación fuera del ámbito económico, evidentemente de bajo coste. Ninguna sorpresa tampoco. Si miran un poco hacia atrás recuerden el artículo de este blog titulado «Suspenso en enero». Me temo que no va a mejorar la nota, por desgracia, y eso si que no va de broma. Es lo que hay en Palma cuando uno se juega tanto dinero en Phoenix.