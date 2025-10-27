SUCESOS

Pelea violenta de chinos en Pere Garau con vasos, botellas de cristal y cuchillos

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por un delito de riña tumultuaria en un domicilio

Madrugada complicada la del pasado sábado en el barrio de Pere Garau de Palma. La Policía Nacional detuvo a dos parejas de chinos por una brutal pelea en un domicilio en la que se utilizaron vasos, botellas de cristal y cuchillos para lesionarse entre ellos.

Varios vecinos de la barriada palmesana alertaron a la Policía de que se estaba produciendo una riña tumultuaria en una vivienda. Al llegar los agentes, vieron cómo unas 20 personas salieron del inmueble a la carrera. Varios testigos informaron a los policías dentro de la vivienda se había producido una pelea entre dos parejas de orientales con vasos, botellas de cristal y cuchillos.

Dentro del domicilio se encontraba una de las parejas con múltiples lesiones. Además, la cocina tenía los cristales rotos y había desperfectos de todo tipo en varios lugares de la casa. Por ello, el hombre y la mujer fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de riña tumultuaria.

Más tarde, otra patrulla policial localizó a pocos metros del portal del inmueble a la otra parte implicada en la pelea. Ambos, también presentaban diferentes golpes y heridas por lo que había acontecido escasos minutos antes.

Por todo ello, también se procedió a la detención del varón y de la mujer por ser presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. Además, al varón también se le imputó un delito de resistencia grave, al oponer resistencia a los agentes.

