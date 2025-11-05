Palma tendrá una edición propia de la feria artística Art Cologne en abril de 2026 y 2027 que se celebrará en el Palacio de Congresos entre el 9 y 12 de abril con el apoyo del Govern, Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto con la presidenta del Govern Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han visitado el stand de Baleares en Art Cologne, la feria de arte contemporáneo más antigua de Europa y una de las más prestigiosas del mundo.

Fundada en 1967, Art Cologne es una de las ferias de arte más antiguas y respetadas del mundo. Su decisión de lanzar una edición en Palma no es casual ya que respondería al creciente dinamismo de la escena artística balear, con instituciones como la Fundació Miró Mallorca, Es Baluard y una red de galerías de proyección internacional en Mallorca, Menorca e Ibiza.

El objetivo de la visita institucional ha sido dar apoyo y visibilidad a las galerías y artistas de Baleares que este año participan en este encuentro internacional de primer nivel, y consolidar así la presencia del talento y la creación balear en la escena artística global.

Esta nueva edición acoge 90 galerías y agentes internacionales, entre coleccionistas, profesionales y aficionados al arte contemporáneo, y convertirá Palma en un punto de encuentro cultural y artístico de primer orden.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha afirmado que «esta iniciativa, a la cual el Consell de Mallorca no podía faltar, está alineada en nuestra apuesta sin precedentes para posicionar Mallorca como un destino cultural y turístico de referencia, en consonancia con los principios de turismo sostenible que hemos impulsado esta legislatura».

«Estamos convencidos que la extensión de Art Cologne en Mallorca no sólo incrementará la proyección internacional de la cultura de nuestra isla, sino que también contribuirá a la dinamización económica y turística. Porque esta feria atraerá un público altamente especializado, hecho que generará un impacto positivo en sectores estratégicos como la hostelería, el comercio y los servicios. Supone la consolidación de Mallorca como punto de encuentro de arte contemporáneo y vanguardia, que se convierte en una plataforma única para artistas, galeristas, coleccionistas y público del ámbito internacional», ha añadido al presidente Galmés.

La presidenta Prohens ha destacado que esta iniciativa «sitúa Palma y las Illes Balears en el mapa cultural europeo y consolida nuestra apuesta por un turismo vinculado a la creatividad, el talento y la excelencia».

Prohens ha agradecido la tarea de Art Palma Contemporani y de las galerías participantes: la Galería Baró, Xavier Fiol, La Bibi + Reus, Galeria Fermay, Gathering, Galería de las Misiones y F2; así como el compromiso del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma para impulsar conjuntamente este proyecto.

«Seguiremos trabajando para poner la cultura en el centro de las políticas públicas y para impulsar la proyección internacional de las Illes Balears y favorecer el talento, la creación y la dinamización cultural y económica de nuestras islas», ha concluido a la presidenta.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que «la celebración de Art Cologne Palma el próximo mes de abril refuerza, sin ninguna duda, la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031. «Se trata de una apuesta irrenunciable, que supone un refuerzo para el sector cultural, artístico y del arte contemporáneo en Palma».