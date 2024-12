Palma reformará el edificio medieval de Can Serra para convertirlo en Museo de Historia de la ciudad

El Ayuntamiento de Palma destinará 10,4 millones para reformar el edificio medieval de Can Serra, abandonado hace 20 años cuando fue adquirido por el Govern balear del ex presidente socialista Francesc Antich, para convertirlo en Museo de Historia de la ciudad.

La Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles el expediente de contratación para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación y restauración del edificio con un presupuesto base de licitación de 10.452.470,89 euros.

Can Serra, la casa que posee más metros cuadrados de alfarje (vigas y techo de madera) del siglo XIV de Palma, en uno de los inmuebles medievales conservadas más singulares de España pese al deplorable abandono y ruina en la que se encuentra.

Forma parte del catálogo de protección de edificios arquitectónicos de la ciudad y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) porque es uno de los ejemplos más relevantes de vivienda gótica existentes en Palma.

Por las características tan específicas del edificio y de las técnicas de ejecución de la obra, necesariamente se debe vincular al adjudicatario con los estudios de la misma, para así asegurar que la obra se ejecute correctamente.

Especialmente, en lo que es la casa medieval se pretende recuperar el estado original del inmueble por lo que se deberán aplicar los principios de mínima intervención necesaria, compatibilidad y reversibilidad de la situación. Por ello se requiere que el equipo redactor del proyecto también forme parte del equipo de trabajo en la ejecución de la obra.

Además, la recuperación de las fachadas, portales, pinturas murales, arcos, policromía mural, elementos ornamentales etcétera del edificio, implica una serie de dificultades técnicas singulares, que requieren para su correcta ejecución soluciones aportadas con medios y con la capacidad técnica propia de la empresa.

Esta realidad, compleja y específica, que es la construcción tradicional de las casas de Palma, requiere, según el informe municipal, de una familiaridad y experiencia en la restauración de este tipo de construcciones y de una forma especial y en particular en Can Serra.

Y por todo ello, es imprescindible que los equipos que concurran a la licitación para la restauración de este edificio medieval, no solo dispongan de una alta cualificación en restauración sino que además, demuestren conocer las particularidades y puntos críticos del trabajo y singularidad que acarrean los edificios medievales de Palma.

Con las actuaciones previstas se recuperará un edificio, de gran relevancia histórica, arquitectónica y artística de la ciudad de Palma, que incluye la conservación de Can Sunyer (casa medieval) y del horno Can Candeler (siglo XIII), la rehabilitación de Can Serra (XVIII- XIX), y un edificio auxiliar de nueva planta (calle Posada de Lluc, 12). Todo ello posibilitará su uso como Museo de Historia de la ciudad.

El plazo de ejecución del contrato se ha establecido atendiendo a la naturaleza de las prestaciones y se ha fijado en 42 meses. En concreto, la empresa adjudicataria deberá realizar la redacción del proyecto en un plazo máximo de 8 meses a contar desde la firma del contrato. Una vez aprobado dicho documento por la entidad contratante, la adjudicataria dispondrá de 34 meses para ejecutar la obra.

El futuro equipamiento de Can Serra pretende tener un carácter cultural diferencial respecto al resto de centros y museos de Palma.

Para ello, se ha establecido un programa de usos, que pretende dar respuesta y hacer compatible diversas funcionalidades, entre las que se incluye un centro de interpretación de la casa y la vida familiar en época medieval; Museo de las Artes Decorativas e industriales de Palma de los siglos XIII al XIX; espacio multiusos y de presentación de exposiciones temporales; espacio de documentación de la vida privada y doméstica y reserva de obras de arte.