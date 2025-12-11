Palma prohibirá las ‘party boats’ en el muelle de las Golondrinas del Paseo Marítimo

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado la convocatoria del nuevo concurso público para la gestión de los amarres en la terminal de tráfico local -conocido popularmente como muelle de Golondrinas-, en el que se prohibirá la actividad de las party boats.

En la nueva concesión, ubicada en el Paseo Marítimo de Palma, sólo se prestará servicio a embarcaciones de lista segunda, es decir, buques mercantes para el transporte de personas e incluye también la gestión de dos amarres destinados al servicio de Bus Nàutic.

La APB ha explicado en un comunicado que de este modo quedan «expresamente excluidas» aquellas incluidas en el registro turístico del Consell de Mallorca que les permita organizar fiestas o bailes a bordo con música.

Esta decisión, adoptada por la APB, responde al compromiso asumido por el puerto con los vecinos de la zona, que en los últimos meses han expresado al organismo portuario quejas de ruidos y molestias ocasionadas por algunos de los turistas usuarios de las golondrinas.

De hecho, la APB prevé aprobar en breve una ordenanza cívica que regula el comportamiento de las personas en las zonas públicas del puerto. Actualmente, el borrador de la ordenanza se encuentra en exposición pública.

El presidente del organismo, Javier Sanz, ha incidido en que se han propuesto atajar «los actos vandálicos, la sensación de colapso por aglomeración de personas y la mala imagen del puerto y la ciudad», ya que son otras de las reclamaciones que les han trasladado los residentes.

La superficie de explotación corresponde al muelle de tráfico local y al espejo de agua donde atracan las embarcaciones de excursiones marítimas, lo que supone un total de 17.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

El concesionario deberá disponer de dos puestos de amarre para el Bus Nàutic, el servicio público que la APB va a poner en marcha para conectar vía marítima zonas del puerto de Palma con la ciudad. Además de otros dos puestos destinados a embarcaciones de tránsito que realicen embarque y desembarque de pasajeros.

Como novedad en este concurso, la empresa adjudicataria estará obligada a programar actividades culturales y familiares para todos los públicos con el ánimo de dinamizar la terminal de Tráfico Local, especialmente en temporada baja. Como propuesta, se plantea en los pliegos la posibilidad de ofrecer viajes gratuitos para grupos infantiles, exposiciones, teatro infantil con temática portuaria o marítima entre otros.

En la valoración de las ofertas se primarán mejoras ambientales que proponga la adjudicataria, como la reutilización de materiales sobrantes de construcción, instalación de materiales que favorezcan el desarrollo de la flora y la fauna marina en los muelles, la autosuficiencia eléctrica o la autogeneración de energías renovables en las instalaciones entre otras.

El plazo de la concesión no podrá superar los diez años, la tasa de ocupación a mejorar es de poco más de 192.000 euros anuales y la de actividad corresponde al cuatro por ciento del volumen de negocio.