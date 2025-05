Las obras de la Vía de Cintura acaban el 10 de junio y el tramo de 4 carriles estará limitado a 90 km/h

Las obras de mejora de la Vía de Cintura, que ejecuta el Consell de Mallorca, acabarán el 10 de junio con actuaciones encaminadas a conseguir más fluidez en el tráfico y reducir retenciones.

Según ha explicado la institución insular en un comunicado, la actuación se inició en el mes de octubre con un asfaltado de alta calidad y la sustitución de las barreras de seguridad a lo largo de 8 kilómetros en ambos sentidos.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha insistido en que se trata de una de las actuaciones más importantes del Plan de Accesos a Palma y que hacía más de 20 años que no se llevaba a cabo ninguna obra así en la vía más transitada de Mallorca, con una intensidad media diaria de 180.000 vehículos.

Con estas reformas se ha conseguido ganar un carril para que la Vía de Cintura tenga más capacidad de absorber vehículos en el tramo de debajo de la rotonda de Can Blau (3 carriles) y en el tramo comprendido entre el Estadio Balear hasta el enlace de la autopista de Inca, durante 2,4 kilómetros (4 carriles).

Además, esta intervención supondrá un cambio en la tipología de la vía. Los informes técnicos y la normativa avalan su modificación: este tramo pasará a ser una vía convencional multicarril, con una velocidad máxima de 90 km/h, y dejará de ser autopista. En concreto, serán dos carriles de 3 metros y otros dos de 3,15 metros que cumplen todas las normas de seguridad, según los informes técnicos del Consell de Mallorca.

🚧Les obres de via a Cintura acaben el 10 de juny, amb més carrils per millorar fluïdesa i seguretat. El tram entre Estadi Balear i accés a Inca passa a carretera convenciona i s’hi podrà circular a 90 km/h. El 90% de la via continua a 100. info⬇️https://t.co/0yqEDaLda0 pic.twitter.com/0yDiOgq9K2

— Carreteres de Mallorca – Consell de Mallorca (@carreteresdeMca) May 30, 2025