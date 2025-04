El Consell de Mallorca busca a la desesperada un solar donde plantar tiendas de campaña para menas

El Consell de Mallorca ha llegado a tal punto de sobreocupación en la atención a los menas que llegan a la isla, que ha acelerado la búsqueda de algún solar en el que plantar «tiendas de campaña o módulos prefabricados» ante una eventual nueva oleada de pateras en la isla. Una como las muchas que se produjeron en 2024. Y no está obteniendo resultados satisfactorios.

Según ha podido saber OKBaleares, la preocupación en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales es máxima ante la posibilidad de que en fechas próximas se produzca lo que ya sucedió constantemente en 2024: una nueva oleada de pateras con menores no tutelados a bordo. Fuentes de este organismo que preside Guillermo Sánchez han explicado a este digital que «una remesa de 40 menores nos dejaría ya sin recursos de acogida» en las ya tensionadas instalaciones creadas a este efecto, más que saturadas desde hace más de un año.

En estos momentos, lo que se busca es algún solar en el que poder plantar tiendas de campaña o ubicar módulos prefabricados en los que atender a los nuevos menores una vez los edificios del antiguo cuartel de Son Tous ya no se contemplan como una opción viable preferente «a tenor del difícil encaje legal del uso deseado de esas instalaciones que el Ministerio de Defensa cedió al Govern para otros usos, la solución va para largo», según explican las mismas fuentes.

Si Son Tous no es una opción, tampoco aparecen soluciones en instalaciones o fincas ya construidas. El IMAS dispone de una red de ‘captadores’ y ‘colaboradores’ para la búsqueda de casas o fincas que puedan ser destinadas a la acogida de los menas pero de un tiempo a esta parte «ya no nos están ofreciendo nada y lo que se ha planteado no ha sido viable».

Los pisos o instalaciones tuteladas ya están muy por encima de su capacidad y no están en disposición de atender las consecuencias de una nueva oleada de pateras. Algunas entidades colaboradoras (el SAMU061 es una de ellas) ya ha notificado al IMAS que no dispone de más personal para atender a los que ya están siendo cobijados por ellos.

La institución, que es la que tiene las competencias y la responsabilidad legal e institucional de acoger a los menores llegados en patera, ha entrado en tal fase de desesperación que se ha lanzado a rastrear solares para la opción menos deseada pero la única que se ve factible visto el overbooking actual: plantar tiendas de campaña o módulos prefabricados «donde se pueda».

A día de hoy, el Consell de Mallorca tiene bajo su tutela unos 440 menas. Durante 2024 entraron en patera 360 menores no acompañados a la isla.

Madrid no responde

Tanto el Consell de Mallorca como el Govern balear han pedido de todas las formas posibles al gobierno de Pedro Sánchez recursos para hacer frente a esta situación. No solo no han obtenido respuesta en más de un año sino que se han encontrado con un Real decreto que distribuye por las CCAA a los menores no acompañados. El pasado 11 de abril, el Consell de Govern autorizó a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma con la que Baleares estaría obligada a acoger a 59 menas procedentes de Canarias.