El Govern de Prohens advierte de que Baleares no aceptará «en ningún caso» el reparto de menas

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens ha advertido de que no aceptará «en ningún caso» ningún reparto de menas (menores extranjeros no acompañados) llegados a Canarias.

Pese a las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar un decreto ley que obligaría a la comunidad a acoger a menores llegados en patera al archipiélago canario y que al parecer dejaría fuera del reparto a Cataluña y País Vasco, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha sido claro y contundente en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

«Baleares no está en disposición de acoger a ningún menor más. No aceptará en ningún caso ningún reparto». Además, ha calificado como una «broma de mal gusto y un insulto» que se excluya a Cataluña y País Vasco del reparto de menas y no a Baleares.

Costa ha asegurado que las Islas tienen «muchas más razones objetivas» para ser excluidas del reparto de menores, ya que los centros de acogida están «sobresaturados» y la comunidad está «al límite» en este sentido, como ya han denunciado los consells insulares, especialmente el de Formentera, que vive una situación insostenible.

«No tenemos disponibilidad de espacios de acogida ni tampoco de profesionales. El Consell de Mallorca hace meses que ya dijo que tendría que habilitar tiendas de campaña en Son Tous y el Consell de Formentera destina a día de hoy el 20% del presupuesto anual a la acogida de menores migrantes», ha denunciado el portavoz del Govern.

Asimismo, ha avisado de que el Ejecutivo autonómico recurrirá a «todos los medios necesarios» para que «ningún menor llegue a Baleares». «La ruta con Argelia está consolidada. Sólo alguien que tenga una visión miope de la situación no puede intentar no ver la realidad que se está manifestando claramente», ha apostillado.

El también conseller de Economía ha insistido en que lo que el Govern balear quiere es un cambio en la política migratoria del Gobierno de España, que, a su juicio, requiere «reforzar nuestras fronteras, luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, que se restablezcan las relaciones de colaboración con Argelia, trabajar para que dejen de llegar inmigrantes ilegales y para que los que lleguen sean devueltos a sus países de origen».

Antoni Costa ha recordado que se ha producido un incremento exponencial en Baleares, «que parece que el Gobierno de España no ve, pero que el Govern y los ciudadanos de Baleares sí están percibiendo». En consecuencia, ha añadido, «no puede ser que el Gobierno, o al menos es la sensación que tenemos, esté constantemente mirando hacia otro lado con esta situación».

El portavoz del Govern ha insistido en que las competencias en materia de inmigración son del Gobierno de España y que la responsabilidad de resolver la situación no es de las comunidades autónomas, sino del Gobierno. «La situación que tenemos en Baleares es límite y debe ser el Gobierno el que asuma la responsabilidad, porque es una responsabilidad que, a nuestro entender, aunque pueda ser una competencia en materia de menores, se deriva de un proceso de flujos migratorios que son competencia del Gobierno de España», ha apuntado.