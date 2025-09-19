La Mostra Calvià se desestacionaliza con dos semanas en noviembre.

El evento gastronómico La Mostra Calvià, en su edición de otoño de este año, comenzará a mediados de octubre y se alargará hasta el 9 de noviembre. Esta nueva celebración de La Mostra, en la que participan alrededor de medio centenar de restaurantes de Calvià, llega con varias novedades.

La Mostra Calvià extenderá el evento por primera vez hasta entrado en mes de noviembre, según ha informado el consistorio calvianer. Este cambio busca profundizar en la desestacionalización de la actividad turística y alargar la temporada, en sintonía con la prolongación de actividad y servicios en las principales playas del municipio que, por primera vez, se extenderán hasta el 30 de noviembre.

La Mostra se celebrará en establecimientos de diferentes núcleos del municipio del 17 al 19 de octubre, del 24 al 26 de octubre, del 31 al 2 de noviembre y del 7 al 9 de noviembre.

Para esta edición de otoño, que cuenta con doce restaurantes de nueva incorporación, los establecimientos han podido elaborar una propuesta gastronómica libre, tanto en formato como en precio siempre y cuando el precio fuera como máximo de 30 euros. Además, cada restaurante participará durante dos fines de semana consecutivos.

La Mostra Calvià es un evento gastronómico que tiene lugar en restaurantes del municipio dos veces al año, antes y después de la temporada de verano. Los establecimientos que participan en La Mostra ofrecen diferentes propuestas culinarias con sus mejores especialidades fuera de la temporada alta para darse a conocer, tanto a las personas que visitan el municipio como a los propios vecinos.

Fundación Calvià 365 es la entidad que organiza el evento en colaboración con el Ayuntamiento de Calvià. El objetivo de La Mostra Calvià es el de dar protagonismo a la oferta gastronómica de calidad elaborada en Calvià. Permite dinamizar las distintas zonas del término municipal al inicio y al final de la temporada turística, y dar mayor visibilidad a los restaurantes del municipio que participan.