Miguel Garau: «El Papa Francisco al que conocí en Montesión ha dejado una huella muy fuerte en la Iglesia»

En esta parte de la entrevista, el padre Miguel Garau (Palma, 1937) habla de la relación que tuvo con el fallecido Papa Francisco. Ambos tuvieron la oportunidad de conocerse hace 42 años cuando Jorge Bergoglio cogió un vuelo Roma-Palma para conocer el colegio Montesión y la figura de San Alonso. Allí se encontraba Garau, que fue el encargado de guiar al argentino por todo el colegio durante más de dos horas.

Años después, Francisco se convirtió en un Papa, a ojos de Garau, «humanista, popular y muy cercano al pueblo». Un Pontífice, el primero de la historia de origen hispanoamericano, tan querido por los creyentes como los no creyentes, que Garau piensa que León XIV tratará de seguir sus pasos, aunque con un estilo muy personal.

PREGUNTA.- ¿Qué relación tuvo con el recientemente fallecido Papa Francisco?

RESPUESTA. – Conocí al Papa Francisco cuando era un jesuita como yo. Concretamente el 28 de octubre de 1983. Vino de Roma para conocer San Alonso en Montesión. Me encargué de enseñarle la iglesia y las capillas de Montesión, donde estuvo un buen rato en oración. Después le enseñé el museo, donde ocurrió una anécdota muy curiosa. Cuando fue elegido Papa yo seguía la elección. Cuando me dicen que el elegido era Jorge Mario Bergoglio yo me dije ¡pero si yo estuve con él!. Estuve dos horas y pico con él y no me saqué ni una foto para presumir. Le escribí una larga carta de cinco folios, que la guardan en el archivo secreto del Vaticano.

Al cabo de unos 15 días me contestó. Me dijeron que recibiría una carta del Papa Francisco, pero me lo tomé a broma, aunque iba muy en serio. Es una carta que tengo guardada. Nos hemos carteado varias veces. Guardo todas sus cartas, incluso me envió su solideo que lo tengo aquí con un autógrafo dentro. Sentí mucho su muerte, creo que ha sido un Papa que ha dejado una huella muy fuerte en la iglesia.

P. – ¿Tiene grandes esperanzas en el nuevo Papa León XIV?

R. – Yo creo que el actual Papa ahora va a coger lo de Francisco, pero creo que va a derivar también a un estilo muy personal, basándose mucho en lo de Francisco ya que ha sido un Papa muy querido por el pueblo. Basta ver los últimos días, las colas que había para despedirle. Francisco llevaba una línea muy popular, muy cercana a la gente, muy humanista. También puso orden cuando descubrió ciertas cosas en el Vaticano, como por ejemplo cuando un cardenal había comprado toda una manzana en Londres. Fue un Papa que se le veía muy cercano a la gente. Un Papa no sólo tiene que dar grandes encíclicas. Piensa que es una única que tiene tanto prestigio en todo el mundo. Es la única persona que tiene un mando mundial. Es un cargo muy delicado.