Máximo respeto en el minuto de silencio por Javier Dorado

Son Moix guardó con el máximo respeto posible el minuto de silencio con el que el club recordó a su ex-jugador Javier Dorado, fallecido esta semana a los 48 años a causa de una cruel enfermedad. Dorado no jugó mucho en el Mallorca, pero dejó una profunda huella a nivel personal.

Dorado jugó sólo dos partidos en Liga con el Mallorca en la temporada 2006-07, con Gregorio Manzano, pero se quedó a vivir en la isla y acabó jugando en el Atlético Baleares antes de retirarse del fútbol activo para emprender una nueva etapa como empresario, creando dos parques infantiles, Mundo Pirata y Mundo Fútbol, que funcionan a pleno rendimiento.

Dorado llevaba tiempo con problemas de salud y había tenido que someterse a un trasplante de médula, donada por su hermana, durante su pelea contra el cáncer, al que finalmente no ha podido vencer.

«Cada vez que en mi entorno me entero de algún caso de leucemia, ya sean conocidos o no, pido el teléfono y me ofrezco a hablar con los enfermos. Cuando me detectaron la leucemia no sabía nada de lo que tenía por delante, y hubiera agradecido que alguien que hubiera pasado por ello me explicara los procesos, a qué te enfrentas, a despejar algo de incertidumbre y transmitir confianza», señaló en declaraciones a La Nueva España en junio de 2024, después de su intervención en mayo. «Mi meta es vivir el día a día, encontrarme bien y disfrutar cada momento» añadió dorado, que deja tres hijos.