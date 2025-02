Muere a los 48 años Javier Dorado, ex jugador del Real Madrid

Javier Dorado, ex jugador de Real Madrid, Mallorca o Sporting de Gijón, entre otros clubes españoles, ha fallecido este jueves 27 de febrero tras una larga enfermedad, tal y como ha informado la Cadena Ser. El futbolista nacido en Talavera de la Reina se formó en la cantera madridista, llegando a debutar con el primer equipo en 1999 en un partido de Copa del Rey frente al Valencia. La siguiente temporada, la 1999-00, disputó 7 partidos y más de 400 minutos a las órdenes de Vicente del Bosque y ganó la Copa de Europa en aquella final española frente al Valencia.

El ex futbolista ha fallecido a los 48 años como consecuencia de una larga y grave enfermedad. Dorado llevaba tiempo con problemas de salud y había tenido que someterse a un trasplante de médula, donada por su hermana, durante su pelea contra el cáncer, al que finalmente no ha podido vencer.

«Cada vez que en mi entorno me entero de algún caso de leucemia, ya sean conocidos o no, pido el teléfono y me ofrezco a hablar con los enfermos. Cuando me detectaron la leucemia no sabía nada de lo que tenía por delante, y hubiera agradecido que alguien que hubiera pasado por ello me explicara los procesos, a qué te enfrentas, a despejar algo de incertidumbre y transmitir confianza», señaló en declaraciones a La Nueva España en junio de 2024, después de su intervención en mayo. «Mi meta es vivir el día a día, encontrarme bien y disfrutar cada momento» añadió dorado, que tiene tres hijos.

El testimonio de Javier Dorado

También hablaba hace unos meses en Relevo: «Ahora llevo dos años fastidiado, me diagnosticaron cáncer. Hace seis tuve uno y me curé. Y hace justo dos años volvió a reproducirse. En una de las revisiones los marcadores salieron alterados, decidieron no ponerme nada porque estaba todo controlado. Pero tuve como unas anginas, me pusieron antibiótico y al ver que no se me pasaban, fui al especialista. Me hicieron una biopsia y demás y las pruebas revelaron lo que se temían, me dijeron que tenía que empezar con la quimio».

«Estoy a la espera de un trasplante de médula. Hay días que lo llevas mejor, y otros peor, pero con optimismo. Si no, no haríamos nada. Ahora estoy a la espera de un trasplante de médula, ahí estoy luchando. Bueno, estamos a la espera de que se organice todo y poder hacerlo cuanto antes. Ya te digo, gracias al deporte y al fútbol creo que mentalmente somos personas muy, muy, muy fuertes. Eso me está ayudando bastante a llevarlo. Ves a la gente que te da ánimos, aunque tampoco lo vas contando mucho, no quieres dar pena. Cuando sufres enfermedades como esta, encuentras mucho apoyo. Hay momentos que lo llevas mejor, y otros peor, pero con optimismo. Si no, no haríamos nada», añadía.

Criado en la cantera del Real Madrid, Javier Dorado también pasó por Rayo Vallecano, Salamanca, Sporting de Gijón, Mallorca y Atlético Baleares, club en el que se retiró en la temporada 2011-2012. Durante su carrera disputó un total de 308 partidos, 16 de ellos en la máxima categoría, anotando un total de 4 goles. Además, fue internacional sub-21 con España.