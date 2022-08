Mario Rivillos: “Es un proyecto ambicioso, en el Palma Futsal hay un equipazo”

Mario Rivillos fue presentado como nuevo jugador del Palma Futsal para las dos próximas temporadas. La puesta de largo del internacional español tuvo lugar en el Hotel THB ‘El Cid’ de la Playa de Palma justo a una semana de que arranque la pretemporada del conjunto insular el lunes que viene. El refuerzo de Rivillos es una clara intención de la apuesta del club palmesano de aumentar el nivel competitivo de la plantilla para la temporada de su debut en la Champions League con jugadores de gran nivel internacional, con una trayectoria contrastada y acostumbrados a jugar al máximo nivel de exigencia.

El ala español estuvo acompañado de José Tirado en su presentación y reconocía que “para mí es un día muy especial porque llevamos varias temporadas intentando estar aquí, estoy muy vinculado con la isla porque me casé con una mallorquina, tengo hijos mallorquines y era una prioridad para mí venir aquí”. Sobre el Palma Futsal, el internacional español solo tiene palabras de halago por el nivel competitivo mostrado desde hace tiempo y asegura que “es un club que ha ido de menos a más en todos los años que llevo compitiendo al máximo nivel y es un club que hay que respetar mucho ya porque está luchando por todo prácticamente y es de admirar. Es un proyecto ambicioso y con muchas ganas. Se va a reforzar la plantilla muy bien para todo lo que nos viene y los objetivos están claros, optar a todo. Esto es así. Todo lo que no sea estar ahí optando por todo, para mí será un pequeño fracaso. Hay equipo de sobra, hay una plantilla más que competitiva, con mucha experiencia y ojalá este año podamos conseguir grandes cosas».

De hecho, Rivillos se muestra valiente con lo que espera de las dos temporadas que ha firmado con el club balear y no pone límites a los objetivos y a los retos que se tienen que marcar en estos años: “Se puede llegar lejos en todas las competiciones, no solo en la Champions, también en la Liga, Copa, Copa del Rey. Es un equipo muy compensado, con jugadores con mucho nombre, con mucho peso, sabe jugar, jugadores con mucha jerarquía y eso, a la hora de ciertas competiciones, los jugadores tienen que sacar toda la experiencia. Para mí hay un equipazo» afirma. Además, Rivillos añade que “Palma viene de menos a más durante muchos años, siempre ha sido muy difícil para los rivales, yo lo he sufrido varios años y nunca ha sido fácil ganarle. Yo tengo mucha ambición, siempre quiero ganar y aquí es donde he visto un proyecto muy serio para mí y pienso que se pueden hacer grandes cosas aquí”.

“Para mí la Champions es el torneo por excelencia. Soy un afortunado porque la he jugado ocho o nueve veces ya y para mí es lo mejor, se disfruta muchísimo, es un ambiente totalmente diferente. El club es la primera vez que la va a disputar, lo va a disfrutar mucho y espero y deseo que podamos pasar de ronda” asegura uno de los jugadores que más veces ha jugado esta competición en la última década.