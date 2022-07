Rivillos le dio el sí al Palma desde Zanzíbar

Rivillos es uno de esos jugadores que como rival infundía respeto por su calidad, carácter y ambición y que ahora será uno más de la familia. “Sobran las palabras para describir el club que es Palma. Lleva año tras año reinventándose, fichando jugadores de alto nivel y luchando por todos los títulos. Eso para mí es importante porque mi exigencia siempre es máxima, intento dar todo de mí en la pista” y por eso asegura que “creo que es un club perfecto para mí y espero que pueda aportar muchísimas cosas”.

El ala internacional español se deshace en elogios hacia su nuevo club y añade que “es un club asentado en la máxima categoría, un club que impone respeto, se lo ha ganado todos estos años atrás y ojalá esta temporada podamos conseguir grandes cosas todos juntos y con nuestro pabellón de Son Moix lleno. Los esperamos a todos y que podamos disfrutar”.

El crecimiento del Palma Futsal hace que se haya ganado a pulso que cada año sea uno de los clubes destacados y a tener en cuenta. Lleva más de un lustro asentado entre los grandes, disputando finales y siendo un fijo en las fases finales por los títulos sin tener en cuenta la realidad presupuestaria de cada club. El deporte no son matemáticas y los números no cuentan en la pista. El Palma Futsal siempre se ha rebelado mejorando otros aspectos para luchar con los mejores y que no se noten las diferencias.

Rivillos asegura que “los objetivos están claros, con la Copa y el playoff, por supuesto, lo doy por descontado. Creo que tenemos equipo de sobra para optar a mucho más pero lo mínimo es eso. Luego ya a pensar en grande porque es como se tiene que pensar, luchar por todos los títulos como lleva haciendo este equipo años atrás y poniendo las cosas complicadas a equipos como Barcelona, Inter y ElPozo, que son, a priori, los aspirantes a conseguir todo, pero yo creo que Palma está metido ahí también” y añade que “es un club al que hay que respetar mucho y ojalá esta temporada hagamos un gran papel en la Champions, optar a todos los títulos y quién sabe si podemos tocar algo” sentencia el nuevo refuerzo del club palmesano.

El fichaje de Mario Rivillos ha caído como un gran regalo. Su llegada, junto a la de Dani Saldise, supone contar con dos internacionales españoles de alto nivel que se suman a un proyecto que ya ha demostrado de que es capaz. El director deportivo del Palma Futsal, José Tirado, asegura que “el fichaje de Rivillos es una muestra más de las intenciones del Palma en esta temporada” y reconoce que “Mario es uno de los mejores jugadores españoles de los últimos diez años en los que ha demostrado su capacidad. Es un jugador diferente en todo, a nivel de juego, de carácter, para un proyecto como el del Palma, con los objetivos que nos marcamos este año de competir en la Champions al máximo nivel, intentar lo mejor posible en la Liga. Mario viene a reforzar un equipo con una base que está hecha y nos viene a dar un punto importante añadido para ser mejor equipo y tener más variantes”.

Tirado reitera que Rivillos “es un jugador diferente, que nos va ayudar mucho, desequilibrante, determinante, que va a hacer su vida en Mallorca porque desde hace tiempo está establecido en Mallorca aunque no sea mallorquín, tiene casa en Mallorca, y es medio uno de los nuestros. Estamos muy contentos, muy felices, el jugador ha hecho un esfuerzo muy importante para llegar aquí, el club también y estamos muy contentos de poder tener a un jugador como Mario».