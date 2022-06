El Mallorca va a por Dituro

Perdido Fernando Pacheco porque no se pudo competir económicamente con el Getafe, el Mallorca ya tiene fijado su siguiente objetivo para la portería. El elegido es el argentino Matías Dituro, de 35 años, que esta temporada ha jugado en el Celta, pero cuyos derechos pertenecen a la Universidad Católica de Chile. La dirección deportiva bermellona ya ha planteado una oferta por el guardameta, que no ve mal la opción de recalar en la isla, pero aún no ha dado una respuesta definitiva.

Matías Dituro es el gran objetivo ahora mismo del Mallorca para ocupar su portería. El argentino ha hecho una gran temporada en el Celta, donde ha destacado por su facilidad para parar penaltys -uno de ellos a Benzemá-. Todo hacía indicar que continuaría en Vigo, pero sorprendentemente los gallegos no han hecho uso de la opción de compra de la que disponían y el guardameta vuelve a ser propiedad de la Universidad Católica de Chile.

Por supuesto su gran campaña en España no ha pasado desapercibida. En la Liga le quieren el Villarreal y el Betis, mientras que Vélez Sarsfield ha transmitido una oferta de cesión con opción de compra a su club. Dituro no ve mal la posibilidad de venir al Mallorca, pero no ha dado una respuesta todavía porque quiere valorar con tranquilidad todas las ofertas que le han llegado.

Matías Dituro es un portero de gran envergadura física, ya que supera el metro noventa de estatura. Casi toda su carrera ha transcurrido en Centroamérica y Sudamérica, aunque curiosamente cuando era mucho más joven jugó en el Alavés y en el filial del Celta, aunque sin demasiada fortuna. El Celta pagó por su cesión 422.000 euros el pasado verano, quedándose con una opción de compra que no ha ejecutado.

Javier Aguirre ha dado su visto bueno al fichaje de Matías Dituro y la Universidad Católica de Chile también está abierta a negociar con el Mallorca. Sólo falta que el jugador se decida, algo que podría producirse muy pronto y de esta forma el argentino se convertiría en el sustituto de Manolo Reina y Sergio Rico bajo los palos del primer equipo mallorquinista.