El Mallorca no llega a lo que pide el Girona por Asprilla

El Mallorca no llega a lo que pide el Girona por Yáser Asprilla. La operación está por encima de tres millones de euros por una cesión simple de cuatro meses y Pablo Ortells lo considera demasiado dinero, hasta el punto de que ya están considerando seriamente otras alternativas, como la del marroquí Ilias Akhomach, que ayer disputó con su país la final de la Copa África ante Senegal, y que va a abandonar el Villarreal en este mercado de enero.

El Girona no baja de momento de los dos millones de euros por la cesión de Asprilla hasta final de temporada, además de asumir la mitad del contrato del jugador colombiano. El coste excede los tres millones de euros, una cantidad que está por encima de las posibilidades del Mallorca, que espera que a medida que se acerque la fecha del final del mercado -el lunes dos de febrero- vaya suavizando sus pretensiones, aunque por supuesto no se puede descartar que aparezca otro club y pague el dinero que piden los catalanes.

En este escenario hay otros nombres sobre la mesa, pero la primera alternativa de la lista es Ilias Akhomach, un jugador formado en la cantera del Barcelona que en el verano de 2023 se marchó al Villarreal, y al que pretenden también otros clubes de la Liga, como el Alavés o el Getafe. Ilias, que cumplirá 22 años el próximo mes de abril, decidirá su futuro esta semana, una vez concluida la Copa África. Al Mallorca es un perfil que también le seduce, aunque por supuesto será clave el coste, como lo es igualmente en el caso de Asprilla.

Lo que es seguro es que va a venir un jugador, pero el margen es de 15 días todavía y lo que se va a intentar es conseguir la mejor pieza al menor coste, aunque eso signifique, como sucede en la mayoría de clubes, tener que esperar al final del mercado para poder adecuar un límite salarial que es cada vez más estricto y difícil de seguir.