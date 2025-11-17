Mallorca concentrará a todos los menas tutelados en un antiguo cuartel militar «sin lujos, ni privilegios»

El Consell de Mallorca se ha decidido finalmente a dar el paso: todos los menas que lleguen a la isla serán atendidos y tutelados lejos de los ámbitos urbanos e irán destinados al antiguo cuartel militar de Son Tous. Fue una de las exigencias de Vox en la institución – que gobierna con el PP- para dar apoyo a los Presupuestos insulares de 2026

Vox ha anunciado que en breve Son Tous va a ser el lugar en el que se acogerá a los menas que lleguen a Mallorca. «Esta ha sido nuestra reivindicación desde el inicio de la legislatura y una condición indispensable para aprobar los Presupuestos del Consell de Mallorca para 2026», ha asegurado el vicepresidente ejecutivo, Pedro Bestard.

Los de Santiago Abascal han recordado que la situación es extrema en la isla. «Probablemente no lo sería tanto si el PP nos hubiera hecho caso desde el minuto uno. Somos el único partido que ha mantenido un discurso firme contra la inmigración ilegal desde el principio. España no necesita más inmigración ilegal y a quien llegue violando nuestras fronteras, hay que darle billete de vuelta», ha recordado Bestard.

Vox ha alertado una vez más sobre la necesidad de acabar con el efecto llamada. El vicepresidente del Consell ha señalado que «llevar a los menas a un cuartel militar, sin lujos, sin comodidades y sin privilegios es una medida que pretende disuadir a los inmigrantes ilegales de venir a Mallorca. Todas las instituciones que como el Consell de Mallorca tengan el mandato legal de ser los tutores de los menas, deben adoptar medidas valientes para, sin contravenir la ley, poner freno al efecto llamada»

La formación política ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no proteger nuestras fronteras y dilapidar el dinero de los españoles en ayudas para inmigrantes ilegales. El vicepresidente del Consell de Mallorca ha sido tajante: «Los menores tienen que estar con sus padres, no en nuestra isla tutelados por el Consell de Mallorca. El Consell tiene las competencias, pero también tiene la obligación de combatir el efecto llamada y las políticas de Pedro Sánchez».

Bestard ha insistido en que «mientras Sánchez permite y promueve que nos invadan, desde el Consell damos un paso importante: se acabaron los privilegios a los menas, les alejamos de las zonas urbanas y se les somete a un régimen sin privilegios que de ningún modo se pueden permitir los jóvenes españoles. Nuestro objetivo es que no vengan y devolverlos a sus padres, pero mientras tanto, damos este importante paso».