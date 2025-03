Jordi Vitores: «Construiremos 125 viviendas a precio limitado en Levante sin consumir territorio»

Las Islas Baleares y su capital, Palma, viven desde hace muchos años un auténtico drama habitacional, en el que comprarse una casa o vivir de alquiler se ha convertido en un lujo sólo al alcance de pocos. La especulación y la falta de suelo son algunos de los motivos que han provocado el encarecimiento de la vivienda, pero recientemente ha surgido un proyecto pionero en Mallorca, que pretende construir viviendas a precio limitado en los bajos levantados de los edificios del barrio palmesano de Levante.

La promotora de la iniciativa, Cívitas Levante, y la empresa comercializadora, LAB Properties, pretenden aprovechar suelo que ya está edificado para construir viviendas sociales sin consumir ni un ápice de territorio para la gente del barrio de clase trabajadora que no se puede permitir comprar una casa con los desorbitados precios que rigen el actual mercado inmobiliario.

En esta entrevista, el promotor del proyecto, Jordi Vitores, y la asesora inmobiliaria, Laura Pons Muñoz, desgranan los detalles de este proyecto, que pretende construir hasta 125 viviendas en Levante de entre 74 y 83 metros cuadrados por un precio que rondaría los 250.000 euros.

PREGUNTA. – Tienen un proyecto de reconversión de suelo en edificios consolidados en Palma para la realización de vivienda concertada tipo A. ¿En qué consiste exactamente?

RESPUESTA. – Este proyecto nace de la ley que impulsó el actual alcalde de Palma a través de la cual se pueden convertir locales en viviendas. A raíz de esto, nos pareció una idea genial crear vivienda a precio limitado y asequible en las plantas bajas levantadas de algunos edificios del barrio de Levante, en Palma. Concretamente en la calle Caracas, Puerto Rico, Valparaíso… Es una iniciativa privada pero aplicando el módulo establecido por el Govern balear. Es decir, las viviendas tendrán el mismo precio que si estuvieran gestionadas por el IBAVI, pero las vendemos y adjudicamos nosotros libremente. No queremos especular ni hacer ningún tipo de venta que no se para un uso residencial para gente del barrio que de verdad lo necesita. Contamos con el apoyo tanto del IBAVI como del Ayuntamiento de Palma.

P. – ¿Qué opinan los vecinos de los edificios donde se van a construir estas viviendas?

R. – Hemos podido poner de acuerdo a los vecinos. Hemos ofrecido una compensación económica que puede ir atada a una mejora del edificio. Sí que es verdad que la gente suele ser reacia a estas cosas porque suelen entrar gente con problemas, que es un poco lo que pasa cuando se adjudican viviendas sociales. Pero nosotros lo que haremos es un poco más de criba donde sea la gente del barrio la que pueda acceder a esa vivienda. Queremos priorizar a la gente que vive en Mallorca y que lleva muchos años aquí. También tendrán un derecho de tanteo los propietarios actuales de esos edificios. Así, si una persona mayor de 80 años que vive en el quinto en un edificio que no tiene ascensor, podrá irse a la nueva planta baja.

P. – ¿Qué precio tendrán estas viviendas y de cuántos metros cuadrados serán?

R. – Tendrán un precio de unos 250.000 euros, que ahora mismo una vivienda nueva a ese precio no existe. En esta primera promoción tendrán entre 74 y 83 metros cuadrados. Son todas de tres dormitorios con dos baños, uno en suite y el otros para el resto de habitaciones. A eso hay que sumarle una cocina independiente con un salón. También van a cumplir con el certificado energético tipo A.

P. – Su iniciativa no consume territorio en una comunidad autónoma en la que su territorio es limitado. ¿El futuro en Mallorca pasa por reciclar espacios que ya existen?

R. – Esta iniciativa parte un poco de aprovechar esos espacios que no sirven y que no tienen ningún uso en reciclarlos como vivienda. El hecho de que no tengamos suelo hace que el precio del suelo suba. Entonces nuestro gran hándicap es generar ese tipo de viviendas que no utilizan suelo disponible de Baleares, sino que lo que hacemos es reciclar edificios. Sólo en el barrio de Levante hemos calculado que caben unas 125 viviendas sin consumir nada de territorio. Necesitamos más que nunca aprovechar suelo que ya está edificado y sacarle un provecho para dar una respuesta a esta gente residente que muchas veces se ve obligada a irse de la isla o a pagar precios desorbitados por simplemente residir en su lugar de origen.

P. – Se podría decir que uno de los objetivos es preservar el paisaje mallorquín…

R. – Queremos evitar hacer un uso de más suelo y que al final la isla acabe totalmente urbanizada, porque al final el atractivo de Mallorca son sus parajes naturales y hay que conservarlos. Entonces, con ciertas limitaciones, yo creo que hay que aprovechar el espacio que ya está en uso para edificar, sobre todo dando pie a que los residentes se queden en la isla, a que la gente joven pueda acceder a una vivienda y a que la gente mayor también tenga la oportunidad de no verse desplazada cuando en sus edificios de antaño no se hacían ascensores.