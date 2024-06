Jaime Martínez: «Pedro Sánchez ha demostrado que es lo peor que le puede pasar a España»

Un año lleva Jaime Martínez (Palma, 1971) al frente del Ayuntamiento de Palma después de unas elecciones municipales que en mayo de 2023 dieron la victoria al PP. Tras un acuerdo programático con Vox, Martínez puso fin a ocho años de gobiernos de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos. Unos partidos, ahora en la oposición, que en sólo dos legislaturas convirtieron la mejor ciudad del mundo para vivir, según The Times, en la más sucia de España y la quinta más insegura.

Darle la vuelta a esta situación no será fácil y más si tenemos en cuenta que un mes después de hacerse con la Alcaldía, llegó el primer serio revés en unas elecciones generales en las que el PP no tuvo el respaldo suficiente en las urnas para llegar a La Moncloa y fue reelegido Pedro Sánchez.

Pregunta.- ¿Cree que Pedro Sánchez es un peligro para la democracia en este país?

Respuesta.- Sánchez ha demostrado que es lo peor que le puede pasar a España. Lo dije con la aprobación de la Ley de Amnistía y estamos viendo el coste que ha tenido para este país que siga siendo presidente. Es muy malo y muy tóxico para España. La única solución es que haya elecciones generales cuanto antes. Pero visto lo visto, parece que cada día es como una patada para adelante del presidente del Gobierno para seguir sin hacer absolutamente nada, ni gestionar nada. No hay ni presupuestos. Tenemos que cerrar los presupuestos dentro de unos meses y no sabemos en qué condiciones tenemos que hacerlo, porque dependemos también de las decisiones presupuestarias de Madrid. Por lo tanto, esto es una caída piramidal. Estamos sufriendo la factura que ha pagado España para que Sánchez siga siendo presidente. Aparte de la Ley de Amnistía, de la situación que vive Cataluña en estos momentos y que todavía no sabemos qué tipo de acuerdos o qué tipo de secretos inconfesables hay entre Sánchez y Puigdemont. Al final, esto deriva en la dejadez de lo que es la gestión.

P.- ¿Siente angustia por el futuro de la democracia en España?

R.- Todos somos espectadores de lo que está pasando desde hace unos años y todavía más el último año. Y no somos espectadores lejanos, sino que lo vivimos cada día. Nos damos cuenta, independientemente de la reflexión más profunda en el tema de lo que tiene que ser la democracia, y en qué tiene que basarse, en Palma vemos que en esa relación con el Gobierno central, los ministerios, no están donde tienen que estar. No están pensando en las grandes ciudades, ni en las autonomías, porque a nosotros, ni nos reciben los ministros. Es verdad que ayer tuvimos una reunión con una ministra, pero dentro del ámbito de la Federación Española de Municipios. Pero todas las reclamaciones, todos los proyectos que tenemos pendientes, como la financiación en temas de movilidad, lo de son Busquets, vivienda, turismo, pues no sabemos nada. Yo creo que es la consecuencia más peligrosa también de todo esto. Al final se acabó firmando el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y las normas que rigen la democracia en este país, en principio, se seguirán cumpliendo. El tema es cuando ves la gestión de los ministerios. Y a Palma la tienen olvidada. Ni nos contestan.

P.- Tenemos un gobierno actualmente acosado por presuntos casos de corrupción. ¿Su mujer también firma cartas de recomendación a empresas privadas que se presentan a concursos públicos aquí en el Ayuntamiento?

R.- Eso me parece kafkiano. La situación que estamos viviendo, y que no pase nada, y que al final un presidente se dirija a todos los españoles con cartas para hacerse la víctima. Se tienen que depurar responsabilidades y exigir la transparencia que no se está exigiendo, ni a su mujer, ni a la presidenta del Congreso, ni a ministros, absolutamente a nadie. Yo creo que eso es un insulto a los ciudadanos.

P.- ¿Cree que habrá elecciones generales anticipadas?

R.- Yo querría que las hubiese. Es la única solución a la situación actual de España. Pero visto lo visto, es imprevisible. No sé.

P.- ¿Cuántas cartas ha escrito al Gobierno de Sánchez reivindicando las necesidades que tiene Palma? ¿Qué le han contestado?

R.- Contestado alguna, pero como si no me contestaran. Es decir, yo en las cartas pues pedía también que diferentes ministerios nos recibieran, como la octava capital en importancia de España que somos. Y me han contestado con evasivas. En Son Busquets conseguimos que se firmará por primera vez después de 15 años, un protocolo de intenciones, pero en estos momentos, seguimos con preocupación, porque de momento, sólo son intenciones. También enviamos otra carta para que los 185 millones del tranvía se destinarán a movilidad sostenible en la ciudad. Nos han contestado que no a eso. También estuvimos pidiendo reuniones con la secretaría de Estado de Turismo, que esta sí que nos ha contestado porque es la ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma. Supongo que por eso y me recibe en unas semanas. Pero el resto nada, todo son evasivas.

P.- ¿Y en esa reunión con la secretaria de Estado de Turismo qué va a poner sobre la mesa?

R.- Diferentes temas, como es el comisionado de las zonas turísticas maduras a nivel España. Queremos que se cree y que la sede sea Palma. El proyecto piloto que Playa de Palma necesita, un proyecto definitivo después de 20 años. España, en general, necesita una apuesta central de rehabilitación de zonas turísticas. Estamos viendo que el turismo al final tiene un peso en el PIB nacional importante, pero lo tiene mucho más en territorios insulares, como son Baleares y Canarias. Casi la mitad de los 80 millones de turistas que vienen a España al año lo hacen a estos dos territorios tan pequeños. Por lo tanto, el Ministerio y la secretaría de Estado, tienen que ser muy receptivos en este sentido, para poner este proyecto en marcha, porque es necesario. Es decir, las zonas turísticas maduras de España necesitan un proceso de reindustrialización que lo está haciendo aquí la iniciativa privada, pero falta que lo haga la iniciativa pública. También quiero hablar con ella del tema del alquiler turístico, de vivienda vacacional. También de temas de promoción turística, de valor añadido no de cantidad sino de calidad. Todos estos temas.