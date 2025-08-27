Imputado el dueño de un bar de Palma por emitir partidos de fútbol de La Liga en páginas pirata

La Policía Nacional ha imputado a un dueño de un bar por presuntamente emitir ilegalmente partidos de fútbol de La Liga en su local situado en el centro de Palma. Se le acusa de un delito continuado contra el mercado y los consumidores.

La investigación empezó tras la denuncia que presentó La Liga a un Juzgado de Instrucción de Palma, donde se adjuntaba un amplio informe aportando hasta dos inspecciones efectuadas in situ por los propios trabajadores del bar en cuestión.

En las fotografías que aparecen en la denuncia también se puede apreciar cómo el bar no contaba con los identificadores ni medidas de seguridad que necesariamente deben aparecer cuando un establecimiento público contrata la emisión de los partidos de La Liga.

Y es que el establecimiento palmesano utilizaba equipos o programas informáticos no autorizados en España, ni en ningún otro estado miembro de la Unión Europea, que han sido fraudulentamente alterados para burlar las medidas de seguridad antipiratería establecidas por La Liga y los respectivos operadores de pago por visión.

Por todo ello, los investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Policía Nacional se personaron en el local y constataron que se estaba utilizando aplicaciones, descargadas en los televisores instalados en el local, las cuales, previo pago, facilitaban un usuario y clave para poder acceder al contenido de las mismas, siendo una parte de ellas, la emisión de partidos de la Liga de Fútbol Profesional.

De esta manera, se exhibía o se facilitaba a sus clientes la emisión y visualización de partidos de La Liga sin utilizar los cauces o mecanismos correctos y legales.

Los agentes citaron al propietario del establecimiento en dependencias policías en calidad de investigado donde fue oído en declaración como presunto autor de los hechos, remitiendo las diligencias policiales al juzgado que entiende de la causa.