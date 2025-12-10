Los sindicatos de la Policía Local de Palma amenazan con movilizaciones callejeras antes de Navidad, ante el retraso en la puesta en marcha del nuevo plan de ordenación del Cuerpo que el anterior gobierno de izquierdas ignoró durante ocho años, y el actual del PP, pondrá en marcha en las próximas semanas.

Entre otras cuestiones el rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes contempla la creación de un único complemento específico para compensar el trabajo en noches o fines de semana, que supondrá al Ayuntamiento un gasto extra de diez millones de euros.

Aunque estaba previsto que se implementara a partir del próximo 1 de enero pero, tras algunas «carencias» detectadas en el documento final, el Ayuntamiento ha decidido posponerlo hasta el primer trimestre del año.

El Ayuntamiento de Palma estaba a la espera de recibir el informe de las valoraciones de los puestos de trabajo de la Policía Local, un documento que analiza y describe las funciones, responsabilidades y requisitos de cada puesto, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones dentro de la organización.

Los sindicatos por su parte han recordado que el pasado viernes el Ayuntamiento les comunicó que el nuevo plan de ordenación no entraría en vigor, algo que han interpretado como una falta de voluntad o una «estrategia política intencionada».

Mientras no entra en funcionamiento la reestructuración del cuerpo policial, han subrayado, los policías seguirán funcionado con una estructura «que todos sabemos que no funciona».

«Gracias a nuestro esfuerzo ellos continúan exigiendo más y prestándose como buenos gestores, cuando muchas de sus demandas son simple improvisación», han recriminado.

Ante una situación en la que el sistema policial «se sostiene solo a costa de nuestro sacrificio», los sindicatos han advertido que adoptarán un «cambio de rumbo».

A partir de ahora, han indicado, los trabajadores no renunciarán a sus días libres ni de descanso para cubrir las «deficiencias estructurales del servicio» ni se ofrecerán voluntarios «para seguir cubriendo improvisaciones y ocurrencias».

«Sabemos que son más hábiles que nosotros, nosotros no jugamos a la política. Sabemos que se harán los ofendidos y nos lo recriminarán. Pero tenemos claro que aquí los que están dándolo todo somos nosotros», han zanjado las organizaciones sindicales.