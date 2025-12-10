Cae el ‘fantasma de los hoteles’: detenido un ladrón en serie que sembró el pánico en el centro de Palma

La tranquila rutina de la zona centro de Palma saltó por los aires en cuestión de días. Hoteles, supermercados y locales de comida rápida amanecían con puertas forzadas, cámaras inutilizadas y estanterías vacías. Alguien estaba entrando donde no debía, a todas horas, con una voracidad insaciable. Era el apodado fantasma de los hoteles, un ladrón que sembró el pánico.

Ese misterio terminó el pasado 10 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón español sospechoso de haber protagonizado una frenética oleada de robos que mantuvo en jaque a comerciantes y huéspedes por igual.

Según fuentes policiales, el delincuente habría actuado con una precisión casi quirúrgica, colándose en establecimientos de toda la zona centro con una facilidad desconcertante. Una vez dentro, arrasaba con todo lo que encontraba a su paso: efectos personales, bebidas alcohólicas, productos alimenticios… cualquier cosa que pudiera llevarse entre las manos. En total, más de 3.000 euros en botín, sin contar los cuantiosos daños que dejó en mobiliario y sistemas de seguridad.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional detectó un dato alarmante: en tan solo seis días, las denuncias por robos con fuerza se habían disparado. Los hechos no parecían aislados; seguían un patrón, un mismo sello, un mismo autor moviéndose con rapidez y sin freno. Para mayor inquietud, cinco de los robos se habían producido en un único hotel, en el que el individuo parecía entrar y salir como si se tratara de su propio hogar.

Los investigadores comenzaron a unir piezas. Las descripciones, las horas, la forma de acceso, la selección del botín. Todo apuntaba a una sola persona. La investigación se centró entonces en un varón al que finalmente lograron identificar plenamente, confirmando las sospechas de que se encontraba inmerso en una auténtica espiral delictiva, incrementando sus golpes a un ritmo cada vez más acelerado.

Con la identidad en la mano, los agentes organizaron un dispositivo de búsqueda y captura que terminó dando resultado. El sospechoso fue localizado, detenido y trasladado inmediatamente a dependencias policiales. Allí se confirmó un dato que dejó a los investigadores sin palabras: el mismo individuo ya había sido detenido la semana anterior por hechos similares y, aun así, había retomado su actividad delictiva de manera casi inmediata tras quedar en libertad.

La detención podría poner fin a una etapa de sobresaltos para los establecimientos del centro de Palma, que durante semanas han funcionado bajo la sombra de un ladrón que parecía moverse rápido, invisible y decidido. Ahora, el Fantasma de los Hoteles tendrá que responder ante la justicia por una cadena de robos que mantuvo en alerta a toda la ciudad.