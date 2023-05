El ex vicepresidente del Gobierno de España y ex secretario general Podemos, Pablo Iglesias, ha atacado duramente a la empresa Desokupa al tildarla de «nazis» y «matones que toman drogas para que les crezcan los músculos». Así se ha pronunciado este sábado el fundador de Podemos en un acto en Palma para apoyar a los candidatos de la formación morada en las Islas Baleares.

Un mitin que ha tenido lugar esta mañana en el auditorio de CCOO de la capital balear y al que han asistido no más de 200 personas. Iglesias ha compartido escenario con la candidata de Podemos al Govern, Antònia Jover, el candidato al Consell de Mallorca, Iván Sevillano, la cabeza de lista al Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y el coordinador general de EU en Balears, Juanjo Martínez.

«Estamos volviendo a una época en la que bandas de escuadristas de ultraderecha empiezan por los pobres y terminarán con los sindicatos. ¿Pensáis que no están planificando enviar a estos matones, que toman drogas para que les crezcan los músculos, a machacar a los sindicalistas cuando hagan una huelga? ¿Se creen que no tenemos memoria de lo que ocurrió en Europa en los años 20 y 30? Cuando se normalizan los escuadristas nazis, se normaliza que quieran destruir a todas las organizaciones de los movimientos sociales», ha advertido Iglesias.

El ex líder de Podemos ha agregado lo siguiente: «¿Quién responde a los medios de comunicación delincuentes que han promocionado a esos escuadristas nazis de Desokupa haciéndoles propaganda durante horas de televisión en prime time? Podemos, diciendo que hará una ley para que estos delincuentes nazis acaben en la cárcel, que es donde tienen que estar».

Por otro lado, Iglesias ha arremetido contra el dueño de la empresa Mercadona, Juan Roig, al afirmar que «Podemos es capaz de desafiar la ideología dominante que dice que no se puede llamar explotador a un gran empresario aunque sea un explotador, porque a los grandes empresarios hay que hacerles la pelota».

En este sentido, ha defendido a la ministra de Derechos Sociales y actual secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, quien lleva meses lanzando continuos ataques a Roig, al que ha llegado a tildar de «capo». «Ella se ha atrevido a decirle (a Roig): Es usted un explotador, porque lo que hace con la cadena de distribución es explotación, es competencia desleal, usted no cumple la ley», ha manifestado.

Durante su intervención, de 20 minutos, Iglesias no ha hecho ninguna referencia a la actualidad de Baleares. «Siempre digo a Ione Belarra que mi papel no es estar en mítines, sino estar en los medios donde me dejan hablar e intentar hacer una televisión, que es más difícil. Pero Ione y Antònia (Jover) me dijeron que tenía que venir a Mallorca, yo soy un soldado y aquí estoy», ha justificado el fundador del partido.

Además, Iglesias ha recogido las palabras de Belarra, quien dijo que «nosotras no estamos aquí simplemente para decir cosas muy de izquierdas, estamos para hacerlas, no sólo respondemos a vuestros compañeros del PSOE que dicen que la vivienda es un bien de mercado como decía Ábalos, estamos aquí para sacar adelante una Ley de Vivienda que pone en el centro el principal conflicto de clase de nuestra época».

Por su parte, ha señalado que la derecha y la ultraderecha «quieren que España sea sólo Madrid. Las elecciones del próximo día 28 son mucho más que unas municipales y unas autonómicas. Son, por el contrario, una etapa crucial en la reconfiguración del poder político en el conjunto del estado».

«¿España es sólo Madrid?», preguntaba Iglesias a los asistentes. «¿Qué pinta Feijóo? Quizá sepa que España no es Madrid, pero desde luego ha comprobado que España no tiene nada que ver con Galicia. Este señor ha descubierto que si a Pablo Casado le pudieron acuchillar y entregar su cabeza en bandeja de plata, los poderes mediáticos, económicos y mafiosos madrileños, con él harían exactamente lo mismo».

Madrid, ha continuado el ex vicepresidente del Gobierno, «es el enclave donde ningún periodista se atrevió a ponerle cara ni hacerle una pregunta al empresario que cobró una mordida de más de medio millón de euros como comisionista de mascarillas, mientras morían centenares de ancianos en plena pandemia. Era el hermano de la presidenta Ayuso y con la mafia, en Madrid, no se atreve cualquiera».

Finalmente, sobre el asesinato político de Pablo Casado, «¿qué significó que la derecha entregara su cabeza desde una ventana de Génova? Dijeron: aquí tenéis a quién se atreva a poner en cuestión a la mafia de la derecha en Madrid», ha zanjado.