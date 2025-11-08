Herido crítico un hombre tras recibir cuatro puñaladas por parte de un uruguayo en la cárcel vieja de Palma

Palma vivió momentos de terror cuando un hombre de origen uruguayo fue detenido por la Policía Nacional acusado de intentar asesinar a su víctima en un brutal ataque con navaja en la que le asestó cuatro puñaladas que a punto estuvieron de costarle la vida. Los hechos ocurrieron en la antigua cárcel de Palma donde un hombre fue localizado tendido en el suelo con graves heridas en el tórax, la espalda y una pierna, mientras transeúntes intentaban contener la hemorragia. La rápida intervención de los agentes permitió estabilizar la situación y trasladar al herido a un centro hospitalario, donde permanece ingresado con pronóstico grave, aunque estable. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves.

El origen del ataque se remonta a un conflicto previo por la supuesta sustracción de efectos personales. La víctima y un amigo acudieron al domicilio del presunto agresor para reclamar objetos que, según denunciaron, les habían sido robados, entre ellos dinero, documentación y una gorra. Lo que comenzó como un enfrentamiento verbal escaló rápidamente a golpes y patadas hasta que el agresor sacó una navaja y asestó hasta cuatro puñaladas a la víctima, provocando un cuadro de extrema gravedad.

Gracias a un vídeo presentado a la Policía Nacional, en el que el agresor amenazaba de muerte a quien lo grababa, los agentes pudieron identificar al sospechoso y obtener una descripción precisa. Con esta información, una patrulla localizó al hombre en la calle 31 de diciembre y procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. La rápida actuación policial evitó que la situación se complicara aún más y permitió que se iniciara una investigación exhaustiva a cargo del Grupo de Homicidios.

Durante la investigación, la víctima declaró que se había personado en el domicilio del agresor junto a un amigo para confrontarlo por la sustracción de diversos efectos. En medio de la disputa, la tensión aumentó hasta que el agresor, armado con una navaja, acometió de manera directa contra él, hiriéndolo en el tórax, la espalda y la pierna. La violencia del ataque y la determinación de la víctima y sus acompañantes para impedir la agresión se han convertido en el centro de la investigación policial, que busca esclarecer todos los detalles de lo sucedido.

La zona de la antigua cárcel de Palma continúa conmocionada por un hecho que recuerda que la violencia puede estallar en cualquier momento y que, en cuestión de segundos, una discusión aparentemente menor puede convertirse en un intento de asesinato.