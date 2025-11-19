Un grupo de argelinos rodea y pega una paliza a un hombre en Son Gotleu para robarle el patinete

Violento robo en el multicultural barrio de Son Gotleu de Palma. La Policía Nacional ha detenido a dos varones argelinos por propinar una paliza a un hombre al que abordaron junto con otros cinco magrebíes para robarle el patinete, valorado en unos 464 euros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado. De madrugada, siete jóvenes, todos ellos procedentes de Argelia, abordaron en la calle Indalecio Prieto a un hombre que iba a bordo de su patinete. Para robarle el vehículo de movilidad personal, los varones le rodearon e impidieron que continuara su marcha.

Posteriormente, le comenzaron a increpar y amenazar para finalmente pegarle una paliza. La víctima recibió numerosos golpes, patadas y puñetazos. Los agresores le sustrajeron el patinete y abandonar el lugar corriendo.

Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se dirigieron hasta el lugar de los hechos, donde se encontraron a un varón nervioso y agitado, introduciéndose en el vehículo policial alegando tener mucho miedo.

La víctima informó sobre lo sucedido y explicó que a los pocos minutos del robo con violencia localizó a dos de sus agresores cerca del lugar de los hechos, solicitándoles la devolución del patinete. Por su parte, los ladrones le ofrecieron la posibilidad de recuperar su patinete previamente robado si les pagaba 20 euros, indicándole que una vez que les abonara tal cantidad le aportarían el lugar de la recogida del patinete.

El hombre aceptó la propuesta y fue acompañado hasta un lugar cerca de la calle Regalo. Al llegar, le volvieron a solicitar otros 20 euros, que fueron de nuevo pagados por la víctima. Justo en ese momento, los argelinos abandonaron el lugar a la carrera sin hacer entrega del patinete robado.

Una vez obtenida toda la información y tras las características aportadas por la victima, los agentes del GAC, localizaron a dos varones, los cuales coincidían plenamente como dos de los siete presuntos autores y a los que la victima señaló como participantes activos tanto en el robo con violencia como en la posterior demanda de los 40 euros para la recuperación del patinete.

Finalmente los agentes procedieron a la detención de los dos presuntos autores de un delito de robo con violencia, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales. Por el momento la investigación sigue abierta a la espera de la identificación y posterior detención de los otros cinco presuntos autores y la recuperación del patinete robado.