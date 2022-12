Desde la entidad se ha augurado que 2023 será un «año duro y clave para la subsistencia del sector». «Con el trabajo conjunto del sector y la Administración se ha conseguido frenar el cierre de las explotaciones de forma masiva, aunque no poner fin a la situación de crisis que se ha incrementado por las consecuencias inesperadas para todos de la guerra de Ucrania», ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que el Plan Provilac ha sido un «buen instrumento» para conseguir este logro, conjuntamente con las ayudas estatales. «El Plan Provilac volverá a tener un gran peso en 2023, y de él también dependerá en gran medida la evolución del sector, pero la industria ha de seguir aumentando los precios, porque no se puede pretender cubrir el diferencial únicamente con ayudas, que sin duda serán esenciales nuevamente», ha apostillado.

Agrame ha recordado que Baleares siempre está por debajo de la media nacional sobre las entregas de leche cruda y el diferencial mensual cada vez es mayor, 0,064 dufox/litro de diferencia entre Baleares y la media nacional en el mes de octubre.

Régimen especial

Los miembros de Agrame han remarcado que son conscientes que dentro del coste de producción está el coste que supone la doble insularidad, y no es imputable a la industria directamente. «El Régimen Especial de Baleares debe equiparar esta desigualdad de condiciones respecto a la Península y en proporcionalidad al resto de islas y la compensación a la doble insularidad debe ser efectiva y garantizada en 2023, y a lo largo del tiempo», han puntualizado.

La organización agraria ha considerado que los ganaderos de Menorca han mantenido una actitud «ejemplar» frente a una situación «insólita» que demuestra su compromiso real con el campo de Menorca.

En este sentido, han indicado que «los ganaderos menorquines no subsisten únicamente por las ayudas económicas que reciben de las administraciones, ni por el insuficiente incremento de precios que ha habido, sino por la aportación que ellos mismos realizan de forma forzada, a través de la descapitalización al no poder reinvertir, el cambio a una alimentación de las vacas más pobre, la disminución de la utilización de abonos, el incremento de las jornadas de trabajo al no poder contratar personal, el abandono de ciertos trabajos no urgentes pero necesarios en la finca a medio plazo, entre un sinfín de malabares diarios». «Esta situación tiene su límite también», han asegurado.

El equipo directivo de Agrame ha apostado por trabajar conjuntamente con las industrias y la administración canalizando acciones concretas a través del Plan Provilac para reforzar a su vez al sector de una forma bidireccional entre productores e industria.