Fue la tienda más famosa pero ahora tiene que cerrar y pone todo en liquidación: muebles, cortinas…

Maricastaña cierra sus puertas en Palma de Mallorca. Este viernes 3 de octubre cierra sus puertas una de las tiendas más icónicas de la isla, que ya había anunciado hace unas semanas su liquidación. Esta tienda de moda y decoración, que está situada en el centro de Palma, ofrece a un módico precio muebles, cortinas y todos sus productos, según han confirmado a través de las redes sociales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cierre de esta icónica tienda de Mallorca.

«Es una sensación un poco agridulce, pero sí es verdad que llega el cierre de Maricastaña este viernes día 3 de octubre». Así anunciaron desde Maricastaña el cierre de la tienda, que este viernes abrirá por última vez las puertas con una fiesta de cierre que tendrá lugar sobre las 18.00 horas. Una de las tiendas más icónicas de Palma, ubicada en el centro de la ciudad, anunció el cierre con un comunicado en las redes sociales y también confirmó la liquidación total de todos los productos que durante los últimos años han enamorado a los mallorquines.

«Comunicaros que al final Maricastaña decide morirse con nosotros. Me parece una decisión perfectísima. Pero bueno, el espacio va a seguir teniendo vida y lo van a llenar personas preciosas con proyectos superbonitos», confirmó la dueña de esta tienda de moda y decoración en el vídeo publicado en las redes sociales que despertó comentarios de emoción de los devotos de este establecimiento.

Adiós a una tienda icónica en Mallorca

«Estoy muy agradecida de todo lo que me ha dado la tienda y me habéis dado vosotros. Han sido los nueve años y medio más bonitos de mi vida. Así que nada, deciros que está todo en liquidación total, que vendemos lo que nos queda de stock, muchos muebles, decoración…», anunció sobre la liquidación de los productos que estarán a la venta hasta este viernes 3 de octubre.

En los últimos días, desde el canal oficial de esta carismática tienda de Palma de Mallorca, también han publicado un vídeo recopilatorio en el que han informado a los ciudadanos de los productos que están a la venta a un módico precio. «Lo vendemos todo. ¡Neones, muebles, perchas, burras, expositores, mesas, cortinas… todo!», anunció en un vídeo la dueña de Maricastaña a la vez que enseña todos los muebles y elementos decorativos que los mallorquines pueden encontrar a un precio reducido.

Así que este viernes 3 de octubre cierra en Palma de Mallorca Maricastaña, una de las tiendas más icónicas de la ciudad que decide poner fin a su aventura después de nueve años y medio en el que ha ofrecido, con una óptima relación entre la calidad y el precio, muebles, moda y decoración. A partir de ahora, Vicky Pinar, su propietaria, se centrará en su marca personal denominada La Vida Mola.