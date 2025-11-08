Pedófilo entre rejas en Palma: engañaba a menores con juegos de consola y después los agredía sexualmente

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un auténtico pedófilo y depravado acusado de engañar a menores con la excusa de jugar a la consola en su casa y, cuando se ganaba su confianza, abusar de ellos incluso agredirlos sexualmente. Este sujeto está acusado de ser el autor de múltiples delitos relacionados con la explotación sexual de menores, entre los que se incluyen pornografía infantil, prostitución de menores, agresión sexual, exhibicionismo y provocación sexual.

La detención se produjo tras una investigación iniciada semanas atrás a raíz de la denuncia de un menor de edad, que permitió a los investigadores desentrañar una red de abusos que afectaba a varios niños y adolescentes. Según explicaron fuentes policiales, el presunto autor de los hechos utilizaba diferentes estrategias para ganarse la confianza de las víctimas. Entre ellas, les ofrecía pasar tiempo en su domicilio jugando con consolas, escuchando música o realizando actividades recreativas que parecían inocuas.

No obstante, de forma progresiva, el hombre comenzó a proponer a los menores dinero a cambio de mantener prácticas sexuales, configurando así un patrón de explotación que combinaba manipulación, coerción y abuso.

En el domicilio del detenido, la Policía Nacional constató la presencia de varias cámaras de grabación, utilizadas presuntamente para registrar las conductas sexuales que se producían con los menores. Además, el hombre mostraba fotografías y material audiovisual de carácter sexual a las víctimas, y algunas de ellas explicaron que recibían este tipo de contenido a través de redes sociales. Testigos indicaron que al menos un menor llegó a mantener relaciones sexuales con el presunto autor de los hechos.

La detención se produjo una vez que los agentes de la UFAM localizaron y registraron el domicilio del sospechoso. En la operación también intervino el Grupo de Delitos Tecnológicos, encargado de incautar y analizar diferentes dispositivos electrónicos, incluidos ordenadores, tablets y memorias externas. Durante el registro, los investigadores hallaron numeroso material con pornografía infantil, así como vídeos con contenido sexual relacionado con los abusos denunciados. Se prevé que en los próximos días continúe el análisis de todos los dispositivos incautados, con el objetivo de identificar a más víctimas y recabar pruebas adicionales.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha podido identificar a cinco menores como víctimas directas de los abusos, aunque no se descarta que existan más afectados. Los investigadores siguen revisando el material incautado para determinar la magnitud completa del caso y localizar a otros posibles menores implicados que aparecen en las imágenes y vídeos recuperados.

Fuentes policiales señalaron que el detenido llevaba varios años realizando este tipo de prácticas en distintas zonas, lo que sugiere un patrón de conducta reiterada y prolongada en el tiempo. Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a cualquier persona que pueda tener información sobre otras posibles víctimas para que se ponga en contacto con las autoridades, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en casos de explotación sexual infantil. La UFAM mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de proteger a los menores y esclarecer la totalidad de los hechos.