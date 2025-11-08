Parados y mayores tardan semanas en ser atendidos por el colapso de la Seguridad Social en Mallorca

Parados y mayores tardan semanas para ser atendidos en Mallorca por el colapso de la Seguridad Social para poder realizar un trámite básico o urgente, sufriendo colas interminables, servicios cerrados y una atención telemática que deja fuera a quienes más necesitan ser atendidos de manera presencial. Una situación que no es nueva pero que en estos dos últimos años ha ido a más, ante la pasividad total del Gobierno de Sánchez.

La Administración del Estado en Baleares parece abocada al colapso debido a que la plantilla actual ya es insuficiente, porque las jubilaciones de funcionarios va a ser de tal intensidad que va a hacer imposible su relevo, y los empleados públicos que llegan desde la Península, a los dos años reclaman su traslado a otras comunidades por el alto nivel de vida y el elevado precio de la vivienda en las Islas, el más alto de toda España.

En estos momentos el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) atraviesa una situación crítica, con cargas de trabajo excesivas, falta de personal especializado y dejación de sus obligaciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que preside la socialista Elma Saiz.

El INSS tramita las pensiones, Ingreso Mínimo Vital y bajas laborales, prestaciones en suma fundamentales para las familias. Ante este panorama el portavoz adjunto del grupo insular Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, ha anunciado que su formación presentará en el próximo pleno ordinario del jueves 13 de noviembre una moción para exigir al Gobierno de España, soluciones inmediatas ante la grave saturación que sufre el sistema de la Seguridad Social en Mallorca.

Según ha explicado Gil, esta situación no es nueva ni circunstancial, sino «la consecuencia directa del abandono del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha desmantelado los servicios públicos esenciales mientras multiplica el gasto político, el número de asesores y las políticas clientelares».

Desde Vox en el Consell de Mallorca se advierte de que la falta de personal, la ausencia de incentivos para trabajar en las islas y la gestión ineficaz de los recursos públicos están «castigando a los ciudadanos que sostienen el sistema con sus impuestos».

«Los mallorquines están atrapados en un laberinto burocrático por culpa de un Estado ineficaz y sometido a las élites políticas. Los servicios públicos deben servir a los españoles que los financian, no humillarles con esperas interminables ni con un trato indigno», ha afirmado Gil.

Con esta moción, Vox propone que el Pleno del Consell de Mallorca inste al Gobierno sanchista a resolver con urgencia la saturación del sistema de la Seguridad Social en la isla, reforzando de inmediato el personal, mejorando las condiciones laborales en Baleares, combatiendo el efecto llamada de la inmigración ilegal y garantizando una atención presencial eficaz, accesible y digna para todos los ciudadanos del archipiélago.