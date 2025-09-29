El Consell de Mallorca estrena canal oficial en WhatsApp para comunicarse con los ciudadanos

El Consell de Mallorca ha estrenado este lunes su nuevo canal oficial de WhatsApp. De esta manera, quiere abrir un nuevo canal de comunicación con la ciudadanía, más rápido y directo, para informar de toda la actualidad que tenga que ver con la institución insular.

A través de un comunicado, explican que se crea un nuevo punto de información para todos los mallorquines y mallorquinas con las novedades de interés público: desde comunicados hasta avisos de servicios y de inscripciones, pasando por agenda cultural y de acontecimientos, convocatorias de subvenciones o actividades, o avisos de emergencias, tráfico o meteorología.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha asegurado que este nuevo canal de WhatsApp «permitirá a la ciudadanía informarse de la actualidad del Consell de manera rápida y directa. Es un nuevo paso para acercar todavía más la institución. Toda la actualidad del Consell de Mallorca al alcance de su mano».

Esta iniciativa se suma al nuevo plan de comunicación digital del Consell de Mallorca, que quiere modernizar todos los canales de comunicación de la institución insular y apuesta por la proximidad con el ciudadano de Mallorca.

Paralelamente, se ha implementado una actualización en la web institucional del Consell, que mejora la experiencia del usuario y la hace más atractiva para los visitantes, con una interfaz más moderna, intuitiva y optimizada para todos los dispositivos, incluidos los móviles. Además, también se hace una apuesta clara para comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales.

Para apuntarse al nuevo canal se puede hacer a través de la página web del Consell de Mallorca, entrando directamente a través de la aplicación WhastApp, escaneando el código QR que hay en las publicaciones del Consell o a través de este enlace.