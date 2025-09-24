El Consell de Mallorca aprueba las obras de Sant Llorenç siete años después de las trágicas inundaciones

El Consell de Mallorca aprueba las obras de Sant Llorenç en Mallorca, siete años después de las trágicas inundaciones que en 2018 dejaron 13 muertos, después de que la izquierda, con el PSOE gobernando y Catalina Cladera al frente de la administración insular, no ejecutara la pasada legislatura ninguno de los proyectos aconsejados por los expertos.

«La pasada legislatura prácticamente no se hizo nada en una obra que era absolutamente prioritaria para evitar inundaciones, y nosotros conseguimos desbloquearla haciendo el proyecto prácticamente desde cero. Es cierto que es un proyecto complicado y comprendo que la ciudadanía no entienda que una obra tan importante no esté hecha después de siete años, pero ahora ya podemos decir que en los próximos meses ponemos en marcha la solución definitiva para minimizar posibles inundaciones en Sant Llorenç», ha afirmado el conseller de Territorio, Fernando Rubio.

Después de haberse desbloqueado el proyecto en 2024 y de un mes de exposición pública, empezará el concurso público de la infraestructura de Sant Llorenç, con un presupuesto de 9 millones. Esta obra multiplicará la capacidad hidráulica pasando de 105 toneladas de agua por segundo a 500 y se prevé que se inicie a principios del 2026. Las obras durarán 11 meses.

En concreto, con este proyecto los ojos de paso de agua por donde transita el caudal pasan de cuatro a 10 con una capacidad de 5,7 metros de ancho por 4.40 metros de alto.

Asimismo, se incrementa con creces el volumen de drenaje a partir de la estimación hecha de las lluvias más fuertes caídas en la zona los últimos 500 años. Además, también se modificará la rotonda para evitar que haga de barrera al agua y se encausa el torrente con muros de refuerzo para evitar desbordamientos. Esta infraestructura, según los técnicos, actuó de toma el 9 de octubre de 2018 y desvió el caudal del torrente hacia el centro urbano de Sant Llorenç.

Ahora el Consell Executiu del Consell, presidido por Llorenç Galmés, ha aprobado de forma definitiva todos los proyectos que permiten iniciar el proceso para licitar las obras de la variante de Sant Llorenç, a su paso por el torrente de ses Planes, una vez se han resuelto todos los procesos de expropiación, alegaciones e informes técnicos de otras administraciones.

Esta infraestructura tuvo una incidencia muy importante en las inundaciones del 9 de octubre de 2018 en la localidad.

Una vez pasado el mes de exposición pública se iniciará la licitación de la construcción después de siete años de tramitación. El conseller Rubio ha explicado que el objetivo es que las obras estén adjudicadas antes de final de año y puedan empezar la ampliación del caudal de agua en el torrente de ses Planes a principios del 2026.

Rubio ha explicado que «cuando llegamos en 2023 nos encontramos el proyecto totalmente paralizado, tanto a recursos hídricos del Gobierno como en el Consell». También se han encausado los muros del torrente para evitar desbordamientos y, por este motivo, el proyecto ha pasado de cinco a nueve millones de euros.