Activistas pro-Hamás boicotean la bandera de Israel en la Copa del Mundo de Florete en Mallorca y la sustituyen por la de Palestina. La acción ha sido difundida en redes sociales por la entidad Ciutadans per Palestina que ha reivindicado el «boicot activo» a Israel en esta competición que se celebra este fin de semana en Palma.

En un comunicado, ante la celebración de esta prueba deportiva que cuenta con la presencia del equipo de Israel, Ciutadans per Palestina ha reivindicado el «boicot activo» contra «cualquier espacio que naturalice el Estado genocida».

Al respecto, y recordando que la competición se celebra tanto en el polideportivo Rudy Fernández como en el Palacio de Congresos de Palma, la entidad ha compartido un video donde se ve como activistas sustituyen la bandera israelí por la de Palestina mientras se celebra la competición, sin que, al parecer, nadie se percate de ello. Después lanzan al suelo la bandera de Israel, y uno la pisotea, sin que nadie en la organización impida nada.

Es llamativo que en el día de ayer, la concejala de Podemos en Palma, Lucía Muñoz, lanzara un llamamiento en redes sociales a boicotear esta prueba deportiva por la presencia del equipo de Israel.

¿Es que acaso no quedó claro con las movilizaciones de La Vuelta que no queremos a Israel en nuestras competiciones? Este fin de semana, en Palma, el equipo israelí participa en el campeonato de esgrima. Boicot Israel, ni en Palma ni en ningún sitio. pic.twitter.com/dLMuGJqimY — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) November 7, 2025

Hoy tras la acción, la entidad pro-Hamás, en la misma línea que Muñoz, ha animado a todo el mundo a «continuar organizando la protesta antisionista y la solidaridad con el pueblo palestino».

Pues, la postura de Ciutadans per Palestina hacia la «entidad sionista» este viernes y sábado es «la misma». Por tanto, siguen reclamando «ruptura total de relaciones» con Israel.

«No habrá paz si antes no hay justicia y descolonización», ha advertido la organización que sigue exigiendo la «ruptura total de relaciones con el sionismo» y que también denuncia «la hipocresía cómplice del Gobierno español de Pedro Sánchez».