El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha vivido este miércoles un episodio esperpéntico protagonizado por los concejales del PSOE y de Podemos-IU-LV, que han abandonado sus escaños «con la cabeza alta» tras colocar banderas palestinas —prohibidas por el reglamento— en mitad de la sesión. Lo han hecho durante el debate de una moción no resolutiva sobre Gaza, convertida en arma política por la izquierda mientras se abordaban asuntos de verdadera importancia, como la aprobación del presupuesto municipal para 2026. Además, representantes de la plataforma Almería por Palestina han tenido que ser desalojados del Salón de Plenos por la Policía Local tras desobedecer hasta dos advertencias de la alcaldesa por interrumpir una intervención.

Todo ha estallado cuando se ha debatido una moción no resolutiva —por no ser competencia municipal— de PSOE y Podemos que pedía, entre otras cosas, romper relaciones con Israel y declarar persona non grata a Benjamín Netanyahu y a su gobierno. La moción, impulsada por ambos grupos junto a la plataforma Almería con Palestina, exigía «promover la acción municipal frente al genocidio de Gaza perpetrado por el Estado Sionista de Israel y en apoyo al pueblo palestino». Al no tener carácter resolutivo, PSOE y Podemos han acusado al PP de «vetar» su contenido.

«Hoy, este Pleno tiene que decidir si quiere estar del lado de las víctimas o del lado de los verdugos», ha proclamado el portavoz de Podemos, Alejandro Lorenzo, que ha arremetido contra los populares por relegar la moción a trámite simbólico. La alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), le ha recordado que fue el secretario municipal quien propuso esa calificación por motivos estrictamente legales: «Trasladar desinformación a la ciudadanía es un arma muy peligrosa, señor Lorenzo», ha replicado.

Desde el PSOE, Fátima Herrera ha mostrado su «disconformidad» con la decisión del secretario, aunque ha insistido —sin pruebas— en que «no hay voluntad política de votar esto». El discurso victimista, sin embargo, ha quedado desmontado al constatar que la moción sí se ha debatido.

Vox, al PSOE: «A ustedes les importa Gaza tanto como Valencia, Canarias o España»

Martín de los Reyes, edil de Vox, ha denunciado el uso político del conflicto: «A ustedes les importa Gaza tanto como Valencia, Canarias o España. No les importa absolutamente nada. Solo pretenden crear tensión y dividir artificialmente a los españoles». También ha acusado a la izquierda de utilizar «consignas facilonas como cortina de humo para tapar su desastroso y corrupto Gobierno».

La portavoz del equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, ha cuestionado la selectividad moral del PSOE y de Podemos: «¿Qué piensan de la masacre de cristianos en Nigeria o en la República Democrática del Congo?». Lorenzo ha respondido acusando a «las democracias liberales occidentales» de financiar a los responsables de esas matanzas.

Banderas prohibidas

Tras el intenso debate que nada tenía que ver con los presupuestos municipales, los concejales socialistas y podemitas han abandonado el Pleno dejando varias banderas palestinas sobre sus escaños. «Nos vamos a marchar, pero con la cabeza muy alta y la conciencia muy limpia», ha afirmado Herrera. La alcaldesa ha ordenado la retirada inmediata de las banderas por parte de la Policía Local, en cumplimiento del reglamento.

Para cerrar la sesión, la regidora ha respondido a las acusaciones: «Este grupo político está totalmente en contra y condena enérgicamente cualquier acto de violencia que cercene la vida de mujeres, niños, mayores o cualquier persona, independientemente del país donde vivan». Y ha terminado lamentando que «la extrema izquierda está acostumbrando a este país a polarizar y generar conflictos».