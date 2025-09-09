Los escolares del Molinar de Palma arrancan el nuevo curso con el colegio ‘patas arriba’

Las obras se saben cuándo empiezan pero no cómo ni cuándo acaban, para desazón de las familias de los escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria del barrio Molinar de Palma que arrancan este miércoles el nuevo curso escolar con el centro patas arriba.

Tal y como pudieron comprobar esta semana pasada en la clásica reunión previa al inicio de las clases, los trabajos de reforma de toda la red de saneamiento del centro y de los seis núcleos de baños, tienen la zona exterior del colegio manga por hombro con zanjas por doquier y la pista exterior del patio de recreo, llena de escombros y excavadoras.

Los operarios se afanan estos días para avanzar al mayor ritmo posible los trabajos, pero la realidad es que el curso se iniciará con las obras en marcha en la zona exterior del centro, si bien fuentes oficiales de la Conselleria de Educación precisan que «se están realizando mejoras en todos los baños del centro (tres plantas en total), pero se dejarán operativos servicios en cada una de las plantas garantizando a docentes, alumnos y personal del centro que podrán acceder con total normalidad a los baños».

El tiempo a tenor del estado en el que encuentran estos trabajos de reforma se le ha echado encima a la Consellera de Educación que a finales del pasado mes de mayo hizo público la ejecución de estos trabajos.

Con una inversión de 223.379,64 euros, las obras incluían la reforma de seis núcleos de baños, la renovación completa de los sanitarios, la red de saneamiento, la fontanería, la instalación eléctrica y los acabados interiores.

También se dotará al centro con tres nuevos baños adaptados y se prevé la instalación de nuevos lavabos en las aulas próximas a los baños de infantil y la mejora de las zonas de limpieza y vestuario.

Desde la Conselleria de Educación reiteran de son conscientes de que «las obras pueden ocasionar algunas molestias, sin embargo la dirección facultativa y la coordinación de seguridad de las obras dicen que las obras son compatibles con la actividad docente».