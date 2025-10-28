Detenido un ‘sin techo’ por okupar un local del centro de Palma que estaba pendiente de ser alquilado

La Policía Local de Palma ha detenido a un sin techo por intentar okupar un local del centro de la ciudad que estaba pendiente de ser alquilado. El varón, de nacionalidad española y de 29 años de edad, pretendía quedarse a vivir allí y cometió numerosos daños al establecimiento para acceder a él.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 26 de octubre a las 07:00 horas de la mañana cuando la Policía Local recibió una llamada de un ciudadano alertando de que un hombre estaba intentando acceder de manera ilegal a una planta baja de la calle Missió, muy cerca de Las Ramblas.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos y se entrevistaron con varios testigos, quienes aseguraron que haber escuchado fuertes ruidos y haber presenciado cómo un individuo accedía a un local.

Los policías localizaron e identificaron al okupa en el interior del establecimiento, que reconoció haber accedido minutos antes sin ningún tipo de autorización. También manifestó su intención de quedarse a vivir allí, ya que actualmente dormía en la calle.

El hombre accedió al local provocando daños al bombín de la puerta y a la barrera metálica, unos daños que no existían el día anterior, según una de las testigos que reside en la misma finca.

Por todo ello, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de ocupación de bien inmueble y otro delito leve de daños. Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue trasladado a la Policía Nacional.