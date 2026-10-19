Detenido un joven ebrio tras atropellar a cuatro mujeres que esperaban el autobús en Son Fusteret, Palma

La Policía Local de Palma arrestó este domingo a un joven de 25 años tras haber atropellado a cuatro mujeres en una parada de autobús cerca de Son Fusteret. El accidente tuvo lugar a las 06:45 horas cuando el conductor se salió de la carretera del Camino Viejo de Bunyola y se subió a la acera de la parada donde se encontraban las cuatro mujeres, según han informado el IbSalut y la Policía Local de Palma.

Las víctimas han sufrido heridas leves con diversos traumatismos en diversas partes del cuerpo. Por el momento, una de las afectadas ha sido ingresada en el Hospital de Son Espases, donde permanece en observación, y las otras han sido trasladadas a distintas clínicas de Palma.

Al lugar del accidente han acudido patrullas de la Policía Local de Palma para someter al conductor a las pruebas de alcoholemia correspondientes, las cuales ha dado positivo. Por estos motivos, los agentes han procedido con su detención por delitos contra la seguridad vial y las lesiones por imprudencia grave.

Además, se han registrado daños materiales de diversa consideración en la vía pública al colisionar el vehículo contra una boca de incendios, una farola y una papelera.

Otro accidente en Palma

Este accidente no ha sido el único que ha pasado en Palma este mes de octubre. El pasado 11 de octubre, un conductor ebrio, de origen brasileño, provocó un violento choque frontal al circular en sentido contrario tras confundir la vía con una calle de sentido único. En el otro vehículo se encontraban una madre y sus dos hijos pequeños, quienes tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un centro sanitario.

Otro de los accidentes que se han producido este mes de octubre fue a principios de mes, en el que un conductor, bajo los efectos del alcohol, acabó embistiendo con fuerza a un vehículo que transitaba y destrozó por completo una marquesina de autobús. Por suerte, no había ninguna persona esperando a la llegada del transporte público.

Multas por conducir ebrio

Las multas por conducir ebrio dependen de cuánto den los conductores en las pruebas de aire espirado o en análisis de sangre. Se considera infracción administrativa cuando el conductor tiene una tasa de 0,25 a 0,59 mg/l en las pruebas de aire espirado o 0,50 g/l y 1,19 g/l. Si en las pruebas se superan estas cifras o si hay signos evidentes de influencia que afecten a la conducción, ya se consideraría una infracción por vía penal.

En el caso de dar en un test de alcoholemia una tasa de 0,25 a 0,50 mg/l (0,15 a 0,30 mg/l en noveles/profesionales) en aire espirado, supondría una multa de 500 euros y la retirada de 4 puntos. En el caso de pasar la tasa de 0,50 hasta 0,60 mg/l, la multa subiría hasta los 1000 euros y 6 puntos del carné de conducir.

Por otro lado, se consideraría delito si el piloto supera los 0,60 mg/l en las pruebas de aire espirado (1,20 g/l en análisis de sangre). La condena penal implica la retirada obligatoria del carné de 1 a 4 años y, de forma alternativa a criterio del juez, una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa económica de 6 a 12 meses o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además de antecedentes penales que afectan al expediente legal.