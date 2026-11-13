De Aznar, Rajoy y Ana Botella a Álvaro Vargas Llosa: la exclusiva cita que ha reunido a destacados rostros de la política y la alta sociedad en Madrid

La Casa América de Madrid ha citado a una larga lista de figuras políticas de nuestro país este jueves, 12 de noviembre. ¿El motivo? La presentación del libro Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales, una obra en la que se rinde homenaje al dirigente chileno, fallecido en 2024. En sus páginas, Barack Obama, Pepe Mujica, Ana Botín o Emmanuel Macron hablan largo y tendido sobre lo que supuso para ellos trabajar mano a mano con el mencionado, deshaciéndose en halagos hacia su profesionalidad, la cual, en algunos casos, llegó a convertirse en amistad para muchos de ellos.

Como era de esperar, han sido muchas las voces políticas de nuestro país que no han querido perderse esta especial jornada, entre las que han destacado nombres como José María Aznar, presidente del Gobierno desde mayo de 1996 hasta abril de 2004, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno desde diciembre de 2011 hasta junio de 2019, o Ana Botella, alcaldesa de Madrid desde 2011 hasta 2015.

Entre todos ellos, han mostrado una muy buena armonía ante las cámaras, aunque lo cierto es que Ana Botella ha sido la clara protagonista de la velada, en cuanto a estilo se refiere. Y es que ha optado por repetir la misma fórmula que ya lució en el Teatro Real de Madrid, hace tan solo unos días, en el estreno de Las bodas de Fígaro: un abrigo voluminoso vintage Etro de estampado en tonos verdes y rojizos con cuello de pelo. De esta manera, ha dejado más que claro que no ha dudado en utilizar la misma prenda en más de una ocasión, manifestando que con diferentes ideas pero con la misma ropa, puedes apostar por looks completamente diferentes.

A los mencionados se unió Cecilia Morel, Magdalena Piñera o Álvaro Vargas Llosa, el cual tuvo un papel primordial en el evento. Y es que moderó un diálogo que protagonizaron Aznar y Rajoy junto al expresidente de México, Felipe Calderón, el cual se basó en defender la democracia liberal, un término que todos han coincidido en que Pedro Sánchez no defiende. Tanto es así que hubo un momento en el coloquio que sonó el teléfono móvil y Rajoy hizo uso del humor: «Es Sánchez», bromeaba.

Alberto Núñez Fijóo no pudo estar presente, pero participó en la cita mediante un vídeo en el que aseguró que no tenía ninguna duda de que en las elecciones de este 29 de noviembre, Sebastián le apoyaría y le aconsejaría de la mejor manera para ganarlas. «Mostró al mundo la autoridad de un líder y la cercanía de un compatriota. Este libro hace justicia a un protagonista de la historia, a un gran defensor de las ideas, de la libertad, a un gran estadista. A tu memoria, Sebastián, toda mi gratitud», expresó.