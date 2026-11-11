El Teatro Real reúne a la ‘jet set’ madrileña: Carmen Lomana y Ana Botella entre las asistentes al estreno de ‘Las bodas de Fígaro’

Ni la lluvia, que no ha dado tregua en las últimas horas, ni la proximidad de una huelga general, han conseguido empañar una de las grandes citas culturales de la capital. El pasado martes, 10 de noviembre, el Teatro Real de Madrid ha acogido el estreno de Las bodas de Fígaro, la célebre ópera de Mozart en colaboración con su libretista, Lorenzo Da Ponte. En esta ocasión, la dirección escénica estará en manos del canadiense Robert Carse y, por primera vez, será representada en las tablas del enclave citado. Un esperado estreno que, como no podía ser de otra manera, ha reunido a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse una velada en la que la música, la cultura y la elegancia se han convertido en los grandes protagonistas.

Carmen Lomana fue una de las primeras en llegar y, a pesar de las bajas temperaturas, el estilismo que escogió fue solemne y apropiado para la ocasión, demostrando que, aunque el tiempo no acompañe, se puede seguir vistiendo con elegancia. Con un look total black, formado por un pantalón en corte recto a juego con un top con un cierre frontal de botones que ha combinado con un abrigo largo tipo levita. Un outfit que cabe recordar que ya llevó en el estreno de otra ópera en octubre de 2022.

Ana Botella también formó parte de esta larga lista VIP que se dio cita en el Teatro Real. La que fuera alcaldesa de Madrid también deslumbró a su llegada con un look en el que, sin duda, el claro protagonista era el voluminoso abrigo vintage Etro de estampado en tonos verdes y rojizos con cuello de pelo. Lo conjuntó con unos pantalones negros, unas botas del mismo color y un bolso burdeos.

Cristina Cifuentes también apostó por el negro, con un conjunto clásico compuesto por una chaqueta entallada sin cuello y unos pantalones rectos a juego. Una elección sobria y elegante con la que la política ha demostrado que no hacen falta grandes artificios para acertar en una velada de estas características. Como complemento estrella, lució el bolso Bracelet de Loewe, un modelo que aportó sencillez y un toque de distinción al estilismo elegido para la ocasión.

A las mencionadas se unieron Fernando Martínez de Irujo y Carola Baleztena. El primero llegó haciendo gala de su habitual discreción, sin hacer declaraciones a los medios encargados de cubrir el evento y apostando por un estilismo clásico y sobrio con un traje de chaqueta y pantalón en azul marino, con un discreto estampado de raya diplomática.

Por su parte, Carola Baleztena lució una camisa blanca y unos pantalones en terciopelo marrón conjuntados con un abrigo de lana en color beige.